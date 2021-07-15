Рада одобрила реализацию "Дия City" со сроком действия указанного правового режима не менее 25 лет

Верховная Рада в четверг во втором чтении и в целом приняла проект закона №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине".

За соответствующее решение проголосовали 262 народные депутата.

Правовой режим "Дия City" устанавливается на неограниченный срок, но не менее чем на 25 лет со дня внесения в реестр "Дия City" записи о первом резиденте.

Указанный документ, как подчеркивается в сообщении Министерства цифровой трансформации, закладывает основу для внедрения в Украине специального правового режима "Дия City", благодаря которому IТ-компании смогут строить прозрачную корпоративную структуру и иметь лучший доступ к инвестициям.

Документом также вводится норма о неприемлемости прямого или косвенного принуждения юридических лиц к получению статуса резидента "Дия City".

Кроме того, общие принципы функционирования "Дия City" - такие как свобода деятельности, невмешательство, презумпция правомерности деятельности - распространяются не только на резидентов, но и на все IТ-компании.

Закон также предусматривает введение новой формы сотрудничества между компаниями и специалистами - "гиг-контракты" - и дополнительные механизмы защиты прав на интеллектуальную собственность.