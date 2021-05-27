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17:32 27.05.2021

Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за распространение призывов к разжиганию войны

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Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за распространение призывов к разжиганию войны

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 27 мая обязал ООО "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал NewsOne), ООО "НАШ 365" (спутниковый телеканал "НАШ") и ООО "ТРК "112-ТВ" (спутниковый телеканал "112 Украина") уплатить штрафы в размере 25% лицензионного сбора за распространение призывов к разжиганию войны.

Согласно принятому на заседании Нацсовета решению в четверг, в частности, NewsOne по результатам внеплановой невыездной проверки регулятора должен уплатить штраф в размере 114 тыс. грн за высказывания, прозвучавшие из уст гостя программы "Эпицентр украинской политики" Вячеслава Пиховшека, поскольку ни ведущая, ни телерадиоорганизация не приняли мер для пресечения правонарушения в эфире. Передача транслировалась 4 января в прямом эфире, а на следующий день - в повторе.

Телеканал "112 Украина", по решению регулятора, должен уплатить 114 тыс. грн штрафа за высказывания, прозвучавшие в передаче "Голос народа" (29-31 января), где ведущие Татьяна Хмельницкая и Анастасия Марченко общались с экс-нардепом Петром Симоненко, заявившим в эфире, что в Украине на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей продолжается внутренний конфликт, назвав происходящее "гражданской войной".

При этом, по данным Нацсовета, в эфире не была представлена альтернативная точка зрения по вопросу, который является чувствительным для национальной безопасности Украины, ведущие передачи не опровергли слов спикера и не отнеслись критически к его высказываниям, не предприняли никаких действий, чтобы остановить риторику, которая содержит язык вражды.

В свою очередь, телеканал "НАШ" получил сразу две штрафные санкции на общую сумму 228,135 тыс. грн. Штраф за трансляцию 15-16 декабря 2020 года в передаче "Марафон" высказываний экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, который отрицал участие в вооруженной агрессии России против Украины вооруженных сил РФ, игнорировал наличие незаконных вооруженных формирований, совершающих незаконные действия с использованием оружия на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Второй аналогичный штраф Нацсовет наложил на телеканал "НАШ" за трансляцию 15 января текущего года в передаче "Марафон" высказываний народного депутата V-VII созывов Верховной Рады Елены Бондаренко.

По этому эфиру регулятор получил письмо Службы безопасности Украины, а также обращение двух военнослужащих Вооруженных сил Украины с требованием отреагировать на высказывания Бондаренко, который называет военнослужащих Вооруженных сил Украины "преступниками", соответственно ее слова направлены на "подрыв боевого духа военнослужащих, защищающих границы Украины от российских оккупантов".

Помимо штрафных санкций, телеканалу "НАШ" назначена еще одна внеплановая невыездная проверка за эфир ток-шоу "Марафон" от 4 мая, где в высказываниях гостя передачи Петра Симоненко СБУ были зафиксированы признаки скрытого призыва к агрессивным действиям, элементы разжигания национальной вражды и ненависти и пропаганды коммунистического тоталитарного режима.

Теги: #телеканалы #санкции #нацсовет #штраф
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