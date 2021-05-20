"Киевстар" в пяти областях обеспечил доступ к скоростному интернету для свыше 90% жителей

Мобильный оператор "Киевстар" в пяти областях Украины обеспечил доступ к скоростному интернету для более чем 90% жителей, в частности в Киевской области (96%), Днепропетровской (93%), Житомирской (93%), Харьковской (91%) и Волынской (91%).

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, в среднем по Украине этот показатель уже превысил 87%.

"Киевстар" также отмечает, что согласно результатам первого квартала 2021 года, за последний год абоненты начали использовать почти на 30% больше мобильного интернета. А жители маленьких сел, где заработала сеть 900 МГц, по объему использованного трафика приближаются к жителям городов, что подтверждает постепенное преодоление цифрового разрыва между городами и селами.