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16:19 17.05.2021

На сайтах госорганов внедряют цифровой сервис "Услышь меня" для упрощения получения услуг людьми с нарушениями слуха

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На сайтах госорганов внедряют цифровой сервис "Услышь меня" для упрощения получения услуг людьми с нарушениями слуха

Интернет-сайты всех государственных органов Украины оснастят специальным цифровым сервисом "Услышь меня", который упростит получение услуг для людей с нарушениями слуха, заявила первая леди Украины Елена Зеленская.

"Каждое министерство, каждое ведомство и каждый человек, который разделяет философию безбарьерности, может начинать с себя. Сервис, который сегодня представляли министерства, свидетельствует именно об этом. Он упростит получение необходимых государственных услуг для глухих и слабослышащих людей", - цитирует Зеленскую пресс-служба президента во время ее участия в презентации цифрового сервиса для людей с нарушениями слуха.

Отмечается, что цифровой сервис уже доступен на сайтах Министерства социальной политики, Министерства здравоохранения и Национальной полиции Киева.

"Уже реализованы первые пилотные проекты, которые создают новые возможности для получения информации для людей с нарушениями слуха", - отмечается на сайте президента.

Впоследствии он появится на интернет-площадках других органов государственной, местной власти и сервисных служб.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, проект "Услышь меня" наглядно продемонстрировал, насколько важна для таких людей возможность коммуницировать, быть услышанными.

В марте 2021г., как отмечается, Министерство социальной политики открыло круглосуточную горячую линию "1539" для лиц с инвалидностью, адаптированную к потребностям людей с нарушением слуха. За два месяца было обработано около 400 обращений украинцев, которые не слышат или имеют слабый слух, по вопросам получения субсидий от государства, оформления пенсии, предоставления материальной и финансовой помощи, оформления денежной выплаты при рождении ребенка и т.д.

Как отметил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, МВД Украины поддерживает Национальную стратегию по созданию безбарьеного пространства в Украине и внедряет современные технологии для людей с нарушением слуха.

Так, на официальном сайте Главного управления Национальной полиции Киева запущен пилотный проект, который предусматривает возможность для глухих и слабослышащих киевлян обращаться к представителям полиции.

На планшетах экипажей полиции Киева было установлено специальное лицензионное программное обеспечение, которое дает возможность людям с нарушением слуха общаться к сотрудникам полиции при личном контакте.

В сервисных центрах МВД Киева, Одессы, Львова, Днепра, Харькова были установлены планшеты для связи с переводчиками жестового языка.

С февраля 2021г. услугой переводчиков жестового языка пользуются граждане в зонах таможенного контроля, а именно в аэропортах Борисполя, Жулян, в Одессе, Львове и Станице Луганской.

Кроме того, с 17 мая на сайте Министерства здравоохранения Украины установлен специальный виджет-значок "ушко". Таким образом, информация, связанная с вопросами по пандемии COVID-19, а именно: данные о вакцинации, лечение и профилактика заболевания, становится доступной для людей с нарушением слуха.

Презентация цифрового сервиса для людей с нарушениями слуха состоялось при участии министра социальной политики Украины Марины Лазебной, заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, первого заместителя министра здравоохранения Украины Ирины Садовьяк и секретаря общественного движение "Социальная единство" Антона Гулидина.

Теги: #сервис #слух
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