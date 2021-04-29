Телеком

14:19 29.04.2021

Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал на 200 тыс. грн телеканал "НАШ"

1 мин читать
Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал на 200 тыс. грн телеканал "НАШ"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по результатам трех проверок применил к ООО "НАШ 365" (Киев, спутниковое вещание, логотип "НАШ") две санкции "объявление предупреждения" и два штрафа на общую сумму более 200 тыс. грн за разжигание в эфире вражды и ненависти.

Согласно сообщению на сайте Нацсовета в четверг, санкции были применены за приглашение в эфир Родиона Мельника, который фактически представляет позицию оккупационной администрации временно оккупированных территорий Луганской области; за трансляцию в День Независимости в 2020 году юмористического видеоролика "Наша (НЕ) зависимость? НАШ покажет", что разжигает в обществе вражду; за опрос зрителей о Нобелевской премии для Путина, где, кроме популяризации главы страны-агрессора, было зафиксировано также манипулирование недостоверной и неполной информацией.

Кроме того, на заседании 28 апреля Нацсовет рассмотрел вопрос о переоформлении лицензии ООО "НАШ 365" в связи с изменением подробных характеристик канала вещания, сети вещания, многоканальной телесети (введение дополнительного спутникового ретранслятора).

Компания обратилась с заявлением о переоформлении, поскольку к спутникового ретранслятору AMOS-3 добавляется ASTRA-4A.

Но ввиду нарушения телеканалом законодательства Украины и принятые по ним санкции, члены регулятора обсудили наличие признаков манипуляции по выполнению компанией требований, которые были поставлены регулятором перед переоформлением лицензии. В итоге Нацсовет так и не принял решения по переоформлению лицензии "НАШ 365", поскольку оно требует дополнительного изучения.

Теги: #наш #нацсовет #штрафы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:22 23.04.2021
НБУ оштрафовал пять кредитных союзов за несвоевременное предоставление отчетности

НБУ оштрафовал пять кредитных союзов за несвоевременное предоставление отчетности

13:06 16.04.2021
Госналоговая в марте провела 186 проверок АЗС и выписала штрафов на 83 млн грн

Госналоговая в марте провела 186 проверок АЗС и выписала штрафов на 83 млн грн

19:06 13.04.2021
Рада отклонила правительственный законопроект о штрафах за нарушения режима самоизоляции

Рада отклонила правительственный законопроект о штрафах за нарушения режима самоизоляции

11:23 13.04.2021
Рада планирует ввести штрафы за нарушение самоизоляции – Гетманцев

Рада планирует ввести штрафы за нарушение самоизоляции – Гетманцев

11:46 12.04.2021
Стефанчук призвал наказывать депутатов за нарушение масочного режима на работе

Стефанчук призвал наказывать депутатов за нарушение масочного режима на работе

16:16 08.04.2021
АМКУ оштрафовал на 65 млн грн владельца компаний "Киевдорстрой" и "Ростдорстрой" за их приобретение без соответствующего разрешения

АМКУ оштрафовал на 65 млн грн владельца компаний "Киевдорстрой" и "Ростдорстрой" за их приобретение без соответствующего разрешения

17:48 07.04.2021
Нацсовет по телерадиовещанию готов выступить переговорной площадкой для урегулирования конфликта провайдера Lanet и медиагрупп

Нацсовет по телерадиовещанию готов выступить переговорной площадкой для урегулирования конфликта провайдера Lanet и медиагрупп

06:42 04.04.2021
В Киеве будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах

В Киеве будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах

19:21 19.03.2021
Нацсовет реформ при президенте поддержал сокращение комиссии за эквайринг

Нацсовет реформ при президенте поддержал сокращение комиссии за эквайринг

14:52 17.03.2021
В Днепре задержали пьяного водителя через три минуты посте вступления в силу повышенных штрафов

В Днепре задержали пьяного водителя через три минуты посте вступления в силу повышенных штрафов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

YouTube заблокировал каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOne

"Датагруп" получила кредит ЕБРР в $65 млн на покупку Volia и модернизацию сети

Исключительно на украинском вещают 12 телеканалов, в эфире "Интера", "К1" и "Украины" доля украиноязычного контента менее 80% – регулятор

Антимонопольный комитет оштрафовал "дочку" Google в Украине на 1 млн грн, в "Google Украина" выясняют детали ситуации

МИД рассматривает возможность арбитража из-за присвоения РФ телекоммуникационной системы Украины и радиочастот

ПОСЛЕДНЕЕ

Гендиректор "Укрпошты" прогнозирует убыток в 700 млн грн в 2021 году в случае отказа госрегулятора повысить тарифы

"Укрпошта" в I кв.-2021 ожидает 128 млн грн убытка

"Киевстар" в I кв.-2021 увеличил доход на 15%, EBITDA - на 15,3%

Spotify увеличил число активных пользователей в I кв., но ухудшил прогноз на 2021г

Новым главой НОТУ стал член правления Чернотицкий

Количество пользователей мобильного кошелька SharPay в I кв. выросло на 66% – "Vodafone Украина"

Верховный суд отказал в удовлетворении иска в части нарушения прав на получение информации из-за санкций к NewsOne, ZIK, "112 Украина"

"Vodafone Украинa" предоставит медикам бесплатную связь и доступ к интернету

YouTube заблокировал каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOne

Госкомтелерадио мониторит интернет-магазины для недопущения запрещенной издательской продукции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА