Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал на 200 тыс. грн телеканал "НАШ"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по результатам трех проверок применил к ООО "НАШ 365" (Киев, спутниковое вещание, логотип "НАШ") две санкции "объявление предупреждения" и два штрафа на общую сумму более 200 тыс. грн за разжигание в эфире вражды и ненависти.

Согласно сообщению на сайте Нацсовета в четверг, санкции были применены за приглашение в эфир Родиона Мельника, который фактически представляет позицию оккупационной администрации временно оккупированных территорий Луганской области; за трансляцию в День Независимости в 2020 году юмористического видеоролика "Наша (НЕ) зависимость? НАШ покажет", что разжигает в обществе вражду; за опрос зрителей о Нобелевской премии для Путина, где, кроме популяризации главы страны-агрессора, было зафиксировано также манипулирование недостоверной и неполной информацией.

Кроме того, на заседании 28 апреля Нацсовет рассмотрел вопрос о переоформлении лицензии ООО "НАШ 365" в связи с изменением подробных характеристик канала вещания, сети вещания, многоканальной телесети (введение дополнительного спутникового ретранслятора).

Компания обратилась с заявлением о переоформлении, поскольку к спутникового ретранслятору AMOS-3 добавляется ASTRA-4A.

Но ввиду нарушения телеканалом законодательства Украины и принятые по ним санкции, члены регулятора обсудили наличие признаков манипуляции по выполнению компанией требований, которые были поставлены регулятором перед переоформлением лицензии. В итоге Нацсовет так и не принял решения по переоформлению лицензии "НАШ 365", поскольку оно требует дополнительного изучения.