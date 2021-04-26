Телеком

17:46 26.04.2021

Верховный суд отказал в удовлетворении иска в части нарушения прав на получение информации из-за санкций к NewsOne, ZIK, "112 Украина"

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Верховный суд отказал в удовлетворении иска в части нарушения прав на получение информации из-за санкций к NewsOne, ZIK, "112 Украина"

Кассационный суд в составе Верховного суда (КАС ВС) в понедельник отказал в удовлетворении иска гражданина относительно нарушения прав на доступ к информации после применении санкции к ряду телеканалов, сообщает Верховный суд.

"КАС ВС завершил рассмотрение дела № 9901/22/21 по иску гражданина, который обжаловал указа президента Украины № 43/2021 в части применения санкций к ООО " НОВОСТИ 24 ЧАСА ", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации". Суд в удовлетворении исковых требований отказал полностью", - говорится в сообщении Верховного суда, размещенном на странице суда в Facebook.

Судебное решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда.

Истец мотивировал свои исковые требования тем, что указ президента нарушает его право как потребителя аудиовизуальной информации из-за прекращения вещания телевизионных каналов "NewsOne", "Zik", "112".

2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против нардепа Тараса Козака, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – "112 Украина", Newsone и ZIK, связанных с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний, из-за финансирования ими терроризма, 20 февраля президент Украины указом ввел его в действие.

 

Теги: #телеканалы #иск
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