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15:26 29.03.2021

"Нова Пошта" выделила еще 10 млн грн на борьбу с COVID-19 в сельских больницах

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"Нова Пошта" выделила еще 10 млн грн на борьбу с COVID-19 в сельских больницах

Группа компаний "Нова Пошта" выделила еще 10 млн грн в помощь больницам в небольших населенных пунктах и благотворительным фондам, которые оказывают адресную помощь больным с COVID-19.

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, на эти средства будет приобретено кислородное оборудование и другие медицинские средства.

"Сейчас мы видим, что количество заболеваний снова растет, а в больницах остро стоит вопрос с нехваткой медицинского оборудования, которое обеспечивает подачу кислорода больным. Поэтому мы выделили дополнительные средства и уже закупили для них кислородные подушки и концентраторы, чтобы поддержать города. А еще хотим помочь там, где нужнее, - больницам в маленьких городках и селах. В них обитают сотни тысяч украинцев, но внимание организаций и фондов к ним в разы ниже. Если вы знаете, чем можно помочь таким больницам, расскажите нам, и мы сделаем все, чтобы решить эту проблему", - цитирует пресс-служба соосновательницу "Новой Пошты" Инну Поперешнюк.

Сообщается, что в конце прошлой недели компания уже закупила и доставила первую партию помощи: 120 кислородных концентраторов и 100 кислородных подушек доставлены благотворительным фондам в Киеве (БФ "Свои"), Одессе ("Корпорация монстров") и Львове ("Крылья надежды"). Они предоставляют кислородное оборудование в бесплатное пользование тем, кто в этом нуждается, особенно людям на дому.

Как сообщалось, к настоящему времени "Нова Пошта" уже выделила на борьбу с коронавирусом 48 млн грн.

Теги: #нова_пошта
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