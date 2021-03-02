Телеканал "Дом" смотрят на оккупированных территориях

Государственный телеканал "Дом" 1 марта начал вещание для жителей временно оккупированных территорий по спутнику ASTRA-4A.

Как сообщает сайт канала, сегодня "Дом" уже смотрят в Донецке, Макеевке, Горловке, Судаке, Евпатории, Симферополе и многих других городах, о чем свидетельствуют фотографии, которые местные жители распространяют в социальных сетях, а также присылают в редакцию телеканала.

"С 1 марта мы начали вещание через спутник ASTRA, а также увеличили количество передатчиков аналогового и цифрового сигнала вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Благодаря этому" Дом "видят почти все города временно оккупированных территорий. К нам поступают сообщения от жителей Донбасса и Крыма, которые отмечают, что спутниковый сигнал качественный, "картинка" на экранах замечательная ", - сообщил шеф-редактор телеканала «Дом» Алексей Мацука.

Он продемонстрировал фотографии оккупированных городов, на которых жители показали эфир телеканала "Дом".

"Утром "запустились", а днем уже получили массу положительных отзывов. Своими эмоциями наши земляки, которые сегодня находятся за линией столкновения на Донбассе, во временно оккупированном Крыму, делятся сообщениями в мессенджерах, в телефонных звонках", - отметила генеральный директор ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины " Юлия Островская.

Она отметила, что благодаря спутниковому вещанию телеканал теперь доступен и на свободной территории Украины.

Телеканал "Дом" 1 марта 2021 гоьда значительно расширил свое вещание, выйдя на спутник ASTRA и включив 10 новых передатчиков. Теперь аналоговый и цифровой сигнал на временно оккупированных Крым и часть Донбасса подается через 18 передатчиков. Также с 1 марта онлайн трансляция доступна на сайте телеканала. Программы можно продолжать смотреть на площадках канала "Дом" в YouTube и соцсетях.