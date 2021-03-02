Телеком

09:18 02.03.2021

Телеканал "Дом" смотрят на оккупированных территориях

2 мин читать
Телеканал "Дом" смотрят на оккупированных территориях

Государственный телеканал "Дом" 1 марта начал вещание для жителей временно оккупированных территорий по спутнику ASTRA-4A.

Как сообщает сайт канала, сегодня "Дом" уже смотрят в Донецке, Макеевке, Горловке, Судаке, Евпатории, Симферополе и многих других городах, о чем свидетельствуют фотографии, которые местные жители распространяют в социальных сетях, а также присылают в редакцию телеканала.

"С 1 марта мы начали вещание через спутник ASTRA, а также увеличили количество передатчиков аналогового и цифрового сигнала вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Благодаря этому" Дом "видят почти все города временно оккупированных территорий. К нам поступают сообщения от жителей Донбасса и Крыма, которые отмечают, что спутниковый сигнал качественный, "картинка" на экранах замечательная ", - сообщил шеф-редактор телеканала «Дом» Алексей Мацука.

Он продемонстрировал фотографии оккупированных городов, на которых жители показали эфир телеканала "Дом".

"Утром "запустились", а днем уже получили массу положительных отзывов. Своими эмоциями наши земляки, которые сегодня находятся за линией столкновения на Донбассе, во временно оккупированном Крыму, делятся сообщениями в мессенджерах, в телефонных звонках", - отметила генеральный директор ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины " Юлия Островская.

Она отметила, что благодаря спутниковому вещанию телеканал теперь доступен и на свободной территории Украины.

Телеканал "Дом" 1 марта 2021 гоьда значительно расширил свое вещание, выйдя на спутник ASTRA и включив 10 новых передатчиков. Теперь аналоговый и цифровой сигнал на временно оккупированных Крым и часть Донбасса подается через 18 передатчиков. Также с 1 марта онлайн трансляция доступна на сайте телеканала. Программы можно продолжать смотреть на площадках канала "Дом" в YouTube и соцсетях. 

Теги: #телевидение #дом #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:53 01.03.2021
Глава комитета Рады по нацбезопасности Завитневич надеется на ужесточение санкций против РФ в связи с обострением ситуации на Донбассе

Глава комитета Рады по нацбезопасности Завитневич надеется на ужесточение санкций против РФ в связи с обострением ситуации на Донбассе

03:48 28.02.2021
Леонид Кравчук: Обострение на Донбассе может быть связано с санкциями против Медведчука

Леонид Кравчук: Обострение на Донбассе может быть связано с санкциями против Медведчука

14:44 26.02.2021
Участие в выборах Госдуму РФ жителей оккупированных Донбасса и Крыма поставят под сомнение их легитимность – МИД Украины

Участие в выборах Госдуму РФ жителей оккупированных Донбасса и Крыма поставят под сомнение их легитимность – МИД Украины

13:41 26.02.2021
Для прогресса по урегулированию войны на Донбассе необходим саммит Нормандской четверки – Кулеба

Для прогресса по урегулированию войны на Донбассе необходим саммит Нормандской четверки – Кулеба

17:28 25.02.2021
Участие США в урегулировании конфликта на Донбассе возможно не только в рамках Нормандского формата – Резников

Участие США в урегулировании конфликта на Донбассе возможно не только в рамках Нормандского формата – Резников

19:08 24.02.2021
Боец ВСУ задержал проникнувшего на украинские позиции российского наемника – штаб ООС

Боец ВСУ задержал проникнувшего на украинские позиции российского наемника – штаб ООС

00:31 24.02.2021
На Донбассе снайпер ранил украинского бойца

На Донбассе снайпер ранил украинского бойца

19:55 23.02.2021
Украина призвала ООН оценить экологический ущерб на временно оккупированных территориях Донбасса

Украина призвала ООН оценить экологический ущерб на временно оккупированных территориях Донбасса

23:28 22.02.2021
На Донбассе в результате пожара погибли трое украинских военнослужащих

На Донбассе в результате пожара погибли трое украинских военнослужащих

19:07 22.02.2021
На Донбассе возле пгт Пивденное боец ВСУ получил осколочные ранения

На Донбассе возле пгт Пивденное боец ВСУ получил осколочные ранения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Верховный суд поступил иск от телеканала "112 Украина", в отношении которого введены санкции

Минцифры не даст заблокировать GitHub Gist - Федоров

В ОАСК поступили иски об аннулировании лицензии телеканала "112 Украина"

Минцифры в 2021 году планирует привлечь в "Дию" около 6 млн украинцев – первый замглавы ведомства

Украина ввела санкции против ПО российских компаний Indusoft и ISS

ПОСЛЕДНЕЕ

Регулятор видит в деятельности "Прямого" проблемы с объективностью и пропаганду - глава Нацсовета по телерадио

"Укрпошта" стала логистическим партнером OLX.UA

"Данные – это новый кислород": STEM is FEM научил украинских девушек ориентироваться в мире ИТ-специальностей

Телевышку в Камышевахе планируют запустить в июле - Минрегион

"Vodafone Украина" опубликовал рейтинг любителей животных Киева на основе BigData

EBITDA "Укртелекома" в 2020г выросла на 4,8%, чистый доход снизился на 2%, оператор построил 10 тыс. км ВОЛС

Минкультуры Украины против необоснованного блокирования интернет-ресурсов

В Верховный суд поступил иск от телеканала "112 Украина", в отношении которого введены санкции

Медиахолдинг "Новости" телеканалов Медведчука купил львовский телеканал NTA, коллектив телеканала против

Нацсовет по телерадиовещанию назначил 2 проверки ТК "НАШ" за разжигание вражды и распространение российской пропаганды

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА