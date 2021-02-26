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11:50 26.02.2021

Минкультуры Украины против необоснованного блокирования интернет-ресурсов

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Минкультуры Украины против необоснованного блокирования интернет-ресурсов

Министерство культуры и информационной политики Украины выступает против необоснованного блокирования интернет-ресурсов.

"МКИП призывает к беспристрастному судопроизводству и соблюдению принципов свободы слова при рассмотрении дела о блокировании 426 сайтов", - говорится в заявлении министерства в пятницу.

Как сообщалось, 25 февраля НКРСИ проинформировала провайдеров о решении Голосеевского районного суда Киева по этому делу, которое обязывает всех операторов и провайдеров телекоммуникаций, внесенных в соответствующий реестр на сайте НКРСИ, заблокировать доступ пользователей к 426 сайтам. В число подпавших под блокировку доступа сайтов попали также сайт статистики мессенджера Telegram, страница шеринга строк кода на международном IТ-ресурсе GitHub, существующая с 1999 года соцсеть LiveJournal (США).

Полиция и прокуратура не поддерживают решение суда Киева, по которому провайдеры обязаны заблокировать доступ к сайту российского экономиздания РБК и еще 425 ресурсам.

Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что Минцифры не допустит блокировки GitHub.

Теги: #провайдеры #минкультуры #санкции #интернет
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