Телеком

15:18 03.02.2021

Минкультуры просит YouTube закрыть страницы NewsOne, ZIK, "112 Украина"

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Минкультуры просит YouTube закрыть страницы NewsOne, ZIK, "112 Украина"

Министерство культуры и информационной политики просит YouTube закрыть страницы телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина" на данной платформе.

"Министерство культуры и информационной политики направит в компанию YouTube решение СНБО Украины относительно санкций против телеканалов "NewsOne", "ZIK", "112 Украина" с просьбой закрыть их страницы на YouTube. Ведь эти каналы - в эфирном, спутниковом или в интернет-трансляциях - представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку является не СМИ или обычным вещателем, а частью пропагандистской войны России против Украины", - написал министр Александр Ткаченко в Телеграм-канале.

Он отметил, что YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но выразил уверенность, что популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ", "ТВ ВЫБОР", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "НОВОСТИ 24 ЧАСА", "Новые коммуникации".

 

Теги: #телеканалы #youtube
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