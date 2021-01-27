Кабмин назначил ведущего специалиста "Киевстара" заместителем главы Госспецсвязи

Кабинет министров Украины на заседании в среду назначил заместителем главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) Владимира Тригуба, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Чиновники проголосовали за назначение Тригуба Владимира Владимировича заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", - написал он на своей странице в Facebook.

Согласно декларации Тригуба, он является ведущим специалистом АО "Киевстар".