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14:06 27.01.2021

Кабмин назначил ведущего специалиста "Киевстара" заместителем главы Госспецсвязи

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Кабмин назначил ведущего специалиста "Киевстара" заместителем главы Госспецсвязи

Кабинет министров Украины на заседании в среду назначил заместителем главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) Владимира Тригуба, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Чиновники проголосовали за назначение Тригуба Владимира Владимировича заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", - написал он на своей странице в Facebook.

Согласно декларации Тригуба, он является ведущим специалистом АО "Киевстар".

 

Теги: #киевстар #кадры #госспецсвязи
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