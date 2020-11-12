Телеком

14:39 12.11.2020

УГЦР оценивает в 400 млн грн стоимость создания системы мониторинга качества мобильной связи и готов начать работы

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УГЦР оценивает в 400 млн грн стоимость создания системы мониторинга качества мобильной связи и готов начать работы

Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) оценивает стоимость работ по созданию системы мониторинга качества мобильной связи в 400 млн грн, отмечается в сообщении на сайте центра.

"Предприятие готово немедленно приступить к выполнению этой задачи, а принятие правительством этого нормативно-правового акта (Кабмин сократил дивиденды для УГЦР до 30%, обязав направить 50% прибыли на техническую базу мониторинга качества услуг связи - ИФ) позволит нам создать эффективную систему мониторинга качества мобильной связи. Она будет измерять показатели и параметры качества голосовых услуг, услуг по передаче данных и сервисов в сетях сотовой мобильной связи в помещениях, вдоль маршрутов движения транспортных средств, в пешеходных зонах и т.д.", - заявил исполнительный директор УГЦР Вадим Гулько.

По его словам, система будет обрабатывать результаты измерения и оценивать ключевые показатели качества: характеристику радиопокрытия сетей, доступности сервисов, их непрерывность, скорость загрузки данных.

Доступность этих данных, по мнению УГЦР, подтолкнет операторов к улучшению качества и доступности услуг связи, а также вынудит их строго придерживаться взятых на себя обязательств.

По предварительным оценкам центра, стоимость системы составит около 400 млн грн.

"Принимая постановление, правительство приняло во внимание тот факт, что УГЦР за счет эффективного управления сможет не только полностью перекрыть потери доходов государственного бюджета от уменьшения уплаты части чистой прибыли 2020 года, но и впоследствии принести государству существенные дивиденды в виде положительного экономического эффекта и качественной защиты прав потребителей", - подчеркивают в УГЦР.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины сократил дивиденды для ГП "Украинский государственный центр радиочастот" с 80% до 30% с условием направления 50% чистой прибыли на создание материально-технической базы для мониторинга качества услуг мобильной связи и доступа к интернету.

Теги: #угцр
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