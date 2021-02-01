Телеком

17:03 01.02.2021

УГЦР создал карту онлайн-покрытия мобильной связи Украины

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УГЦР создал карту онлайн-покрытия мобильной связи Украины

Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) создал онлайн-карту (http://dev.ucrf.gov.ua:2085/) покрытия территории Украины услугами мобильной связи стандартов UMTS и LTE.

Как сообщила пресс-служба центра в понедельник, это было одной из задач, поставленных правительством своим распоряжением № 1189-р в сентябре 2020 года.

УГЦР, в частности, отметил, что во исполнение этой задачи были усовершенствованы теоретические расчеты зон покрытия территории Украины услугами мобильной связи стандартов GSM, UMTS, LTE. Они проводились на основе данных Реестра присвоений радиочастот в соответствии с методиками, изложенными в рекомендациях Международного Союза Электросвязи (ITU).

Как поясняет госцентр, цветовая градация уровня сигнала на карте показывает уровень охвата территории Украины услугой по каждому из стандартов: светло-розовое - ограниченный охват, розовое - удовлетворительный охват и красный - очень хорошее покрытие.

"Очень хорошее покрытие" дает возможность пользоваться Интернетом, звонить и отправлять текстовые сообщения тем, кто находится в зданиях, а "ограниченный охват" - на открытом пространстве.

Как сообщалось, 30 сентября 2020 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по повышению качества мобильной связи и сокращению количества жалоб потребителей на соответствующие телекомуслуги на 2021-2022 гг.

Принятие акта подразумевает внедрение европейских подходов информирования пользователей относительно уровня качества голосовой связи, SMS-сообщений и мобильного доступа к интернету.

Теги: #покрытие #связь #мобильная_связь #угцр #карта
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