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13:48 09.01.2020

Нацсовет по телерадиовещанию закажет в УГЦР просчет новых частот

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Нацсовет по телерадиовещанию закажет в УГЦР просчет новых частот

 Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания закажет у ГП "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР) просчет новых частотных присвоений для нужд телерадиовещания, а также изменения места установки радиоэлектронных средств вещания.

Соответствующее решение Нацсовет принял на заседании в четверг.

Новые частоты регулятор заказывает для местных вещателей в рамках проекта "Радио общин" по заказу локальных вещателей. В стратегической перспективе предлагается заказать просчет частот для населенных пунктов в 23 областях Украины для резерва Нацсовета.

Просчет новых частотных присвоений будет заказан для нужд аналогового звукового вещания в диапазоне 87,5-108,0 МГц в Микуличине (Ивано-Франковской обл.), в Долинской (Кировоградской обл.) и Драбове (Черкасской обл.).

Кроме того, просчет радиочастот для цифрового звукового вещания в диапазоне 174-230 МГц будет осуществляться для 23 населенных пунктов по всей территории Украины. В частности: в Виннице, Днепре, двух населенных пунктах Житомирской области, Запорожье, Ивано-Франковске, Краматорске (пгт Ясногорка), Мариуполе, Кропивницком, Лисичанске (Луганская обл.), в Луцке (с. Подгайцы), Николаеве, Полтаве, Ривном ( с. Антополь), Сумах, Тернополе (с. Лозовая), Ужгороде (с. Ярок), Харькове, Херсоне, Хмельницком, Черкассах, Черновцах и Чернигове.

Национальный совет также просит УГЦР о возможности перенести передатчик на частоте 107,5 МГц в Сторожинецком р-не Черновицкой области в пределах района.

Теги: #телерадиовещание #частоты #угцр #нацсовет
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