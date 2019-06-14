Телеком

12:17 14.06.2019

lifecell блокирует звонки бывшим абонентам с фиксированных номеров – Укртелеком

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lifecell блокирует звонки бывшим абонентам с фиксированных номеров – Укртелеком

ГП "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР) выявил, что коммутационное оборудование оператора мобильной связи lifecell блокирует звонки с фиксированных номеров "Укртелекома" на номера бывших абонентов lifecell, которые покинули оператора в рамках услуги по переносу номера (MNP).

"По результатам измерений, проведенных УГЦР, были получены данные, свидетельствующие о системной, искусственной блокировке со стороны коммутационного оборудования ООО "Лайфселл" вызовов на номера абонентов, перешедших к другим операторам мобильной связи", - сообщает пресс-служба "Укртелекома" в пятницу.

Оператор фиксированной связи называет сложившуюся ситуацию недопустимой, нарушающей действующие решения НКРСИ о запрете блокирования трафика и создающей условия для недобросовестной конкуренции среди всех операторов.

Согласно сообщению, в связи с блокировкой звонков компанией lifecell "Укртелеком" отправил соответствующее письмо Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

При этом, как отмечает "Укртелеком", он не имеет проблем в передаче трафика абонентов, воспользовавшихся услугой MNP, с операторами Vodafone Украина и "Киевстар".

Как сообщалось, НКРСИ до средины июля намерена проверить операторов мобильной связи "Vodafone Украина", lifecell и "Тримоб" на готовность к внедрению услуги по переносу абонентского номера (MNP).

С 1 мая 2019 года клиент любого украинского мобильного оператора может обратиться в центр обслуживания другого мобильного оператора и подать заявление о желании перейти к нему на обслуживание, сохранив свой номер.

Перенос номера происходит в будни в течение рабочего времени. Единственное условие - абонент должен быть зарегистрирован у своего изначального оператора. Зарегистрироваться можно или онлайн, или в магазине своего оператора, предоставив документы, подтверждающие личность. Контрактным абонентам проходить такую регистрацию не нужно.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.

Теги: #угцр #lifecell #mnp
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