"Киевстар" против введения "единого окна" для услуги переноса абонномера из-за повышения рисков кибермошенничества

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" считает возможным увеличение рисков кибермошенничества в случае упрощения процедуры MNP (переноса номера к другому оператору).

Как отмечается в сообщении пресс-службы оператора в пятницу по итогам прошедшего 28 января брифинга Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА, который был посвящен вопросам противодействия кибермошенничеству, услуга MNP доступна украинцам с мая 2019 года.

"С тех пор ею воспользовались 110 тыс. абонентов, то есть, менее 0,1% рынка. Действующая процедура соответствует мировым практикам, когда абонент, который хочет сменить оператора, должен подтвердить, что он действительный владелец телефонного номера", - подчеркивают в "Киевстаре".

В настоящее время Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) планирует упростить порядок предоставления услуги MNP, в том числе за счет внедрения принципа "единого окна" и исключения необходимости регистрации абонентов, планирующих переносить номера, у оператора-донора, который обслуживает номер.

По мнению "Киевстара", с одной стороны, это ускорит процедуру перехода, но с другой - создаст огромный риск кражи номера абонента, и может привести к всплеску нового вида мошенничества.

"Незаконное присвоение телефонного номера открывает возможности мошенникам получить доступ к персональным данным, электронной переписке, финансовым счетам абонента, подвязанных к номеру. Поэтому большинство представителей рынка совместно с правоохранительными органами обратились к регулятору с просьбой пересмотреть Порядок и перекрыть кибермошенникам возможность реализовать новые преступные схемы", - комментирует проблему начальник отдела по регуляторным вопросам "Киевстар" Светлана Алексеенко.

Она подчеркивает, что "Киевстар" поддерживает упрощение процедуры переноса номеров, предложенную НКРСИ, кроме одного пункта: регистрации на стороне оператора-получателя путем введения принципа "единого окна".

"Ни одна страна мира не ввела принцип "единого окна" для обезличенных абонентов. Он может работать только там, где все абоненты зарегистрированы в установленном порядке. В Украине же почти 90% абонентов – не идентифицированы, то есть не имеют ни договора с телеком-оператором, ни зарегистрированного на паспорт телефонного номера", - подчеркивают в "Киевстаре".

Ссылаясь на данные ЕМА оператор отмечает, что в Украине киберпреступления с похищением SIM-карты входят в тройку наиболее часто совершаемых.

"Поэтому риски, которые возникают в результате внедрения принципа "единого окна" - неоправданы и несоизмеримы с прогнозируемыми результатами внедрения изменений", - отмечают в "Киевстаре".

Как сообщалось, с 1 мая 2019 года клиент любого украинского мобильного оператора может обратиться в центр обслуживания другого мобильного оператора и подать заявление о желании перейти к нему на обслуживание, сохранив свой номер. Перенос номера происходит в будни в течение рабочего времени. Единственное условие - абонент должен быть зарегистрирован у своего изначального оператора. Зарегистрироваться можно или онлайн, или в магазине своего оператора, предоставив документы, подтверждающие личность. Контрактным абонентам проходить такую регистрацию не нужно.