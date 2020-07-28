Телеком

17:48 28.07.2020

lifecell за перенос регистрации воспользовавшегося MNP абонента на оператора-получателя

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lifecell за перенос регистрации воспользовавшегося MNP абонента на оператора-получателя

Мобильный оператор компания lifecell поддерживает решение Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, о переносе регистрации абонента к оператору-получателю как упрощающее процедуру MNP (перенос абонентского номера).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе lifecell, по мнению оператора это позволит воплотить принцип "единого окна" и, как следствие, положительно повлияет на клиентский опыт.

"Требование регистрироваться у текущего оператора, являющееся необходимым согласно существующему сегодня порядку переноса номера, затрудняет этот процесс для абонентов, решивших сменить оператора", - подчеркнули в lifecell.

Согласно существующей процедуре, абонент, желающий перейти на обслуживание к другому оператору с существующим номером должен быть зарегистрирован, верно указать данные в заявке на перенос и пройти процедуру идентификации у нового оператора - предъявить удостоверение личности.

"Такая процедура достаточно сложная, требует, минимум, трех визитов абонента в центры обслуживания операторов и часто приводит к значительному количеству отказов со стороны оператора-донора", - пояснили в lifecell.

Телеком-эксперт Роман Химич также считает, что регистрация абонента у оператора, к которому он переходит, должна упростить процедуру в целом, поскольку оператор-акцептор заинтересован в том, чтобы помочь абоненту успешно решить все вопросы с оператором, от которого тот уходит.

"К сожалению, вопрос о рисках злоупотреблений не учтен в предлагаемой модели услуги. В первую очередь, речь идет о предлагаемой возможности переносить неперсонифицированные номера", - отметил Химич в комментарии "Интерфакс-Украина".

Он считает, что по процедуре "единого окна" могут переноситься только персонифицированные номера. А для того, чтобы минимизировать риски мошенничества, подача заявки должна проходить либо лично, либо с помощью квалифицированной электронной цифровой подписи. Также, по мнению эксперта, в самой процедуре необходимо прописать порядок взаимодействия операторов, который предусматривает фиксацию личности сотрудников, подающих/принимающих заявление.

Как сообщалось, Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем "ЕМА" против переноса предоплаченных абонномеров без регистрации у оператора-донора. Финорганизации-члены "ЕМА" считают, что перенос неидентифицированных абонентских номеров без регистрации у оператора-донора опасен и может привести к росту мошенничества.

"Киевстар" не поддерживает инициативу государственного регулятора в части разрешения незарегистрированным абонентам обращаться за услугой по перенесению абонентских номеров, считая ее опасной и ведущей к росту мошенничества.

Как стало известно "Интерфакс-Украина", 30 июля НКРСИ проведет заседание, посвященное упрощению процедуры переноса номеров, в том числе, будет рассматриваться вопрос разрешения незарегистрированным абонентам обращаться за услугой по перенесению абонентских номеров без обязательной регистрации у оператора-донора.

Теги: #lifecell #mnp
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