lifecell опровергает блокировку звонков бывшим абонентам с фиксированных номеров "Укртелекома"

Оператор мобильной связи lifecell опровергает блокировку им звонков абонентам, перешедшим к другим сетям в рамках услуги по переносу номера (MNP), с фиксированных номеров "Укртелекома", сообщила пресс-служба мобильного оператора в пятницу.

"Заявление ОАО "Укртелеком" не соответствует действительности, поскольку не существует никаких ограничений для осуществления вызовов на номера бывших абонентов "Лайфселл", перешедших к сетям мобильной связи других операторов, пользуясь услугой полного переноса номера (MNP)", - говорится в заявлении lifecell.

Как заверяет компания, она полностью обеспечивает выполнение взятых на себя обязательств по предоставлению услуги MNP и имеет соответствующие двусторонние договоры со всеми операторами, кроме "Укртелекома".

При этом lifecell указывает: пропуск трафика на перенесенные номера должен осуществляться в соответствии с условиями договора о взаимосоединении, куда операторы должны внести соответствующие изменения.

"К сожалению, ОАО "Укртелеком" до сих пор не согласовал предложения ООО "Лайфселл" об указанных изменениях, о чем "Лайфселл" сообщил профильного регулятора (НКРСИ) еще 14 мая текущего года. Несмотря на это, ситуация по договору остается неизменной со стороны ОАО "Укртелеком", - заявляет мобильный оператор.

Кроме того, lifecell сообщает, что на сегодня от абонентов не поступали какие-либо жалобы, а также обращения ГП "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР) по поводу блокированию вызовов.

"Надеемся, что ОАО "Укртелеком" будет готово к конструктивному диалогу и подписанию соответствующего договора, поскольку наша компания всегда поддерживала внедрение услуги полного переноса номера (MNP) и тщательно выполняет обязательства по обеспечению предоставления качественных услуг всем украинским абонентам", - подытожили в lifecell.

Как сообщалось, в заявлении "Укртелекома" в пятницу сообщается, что УГЦР выявил блокировку оборудованием оператора мобильной связи lifecell звонков своим бывшим абонентам с фиксированных номеров "Укртелекома".