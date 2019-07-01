Телеком

10:31 01.07.2019

"Киевстар" не считает услугу по переносу номера инструментом по переделу абонентов

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"Киевстар" не считает услугу по переносу номера инструментом по переделу абонентов

 Мобильный оператор компания "Киевстар" не считает, что внедрение услуги переноса абонентского номере (MNP) приведет к серьезному переделу абонентов мобильной связи между операторами, заявил журналистам президент компании Александр Комаров во Львове в субботу.

"Не думаю, что драматический передел рынка вообще возможен. Он возможен только в том случае, если один из операторов перестанет развиваться. Поскольку если посмотрите на все динамики (перетока абонентов - ИФ) последних четырех-пяти лет в Украине, они в принципе незначительны. В Украине высокая абонентская лояльность, низкий средний чек”, - отметил он.

По его словам, на привлечение абонентов сегодня лучше работают эффективность действий оператора в рознице, выведение на рынок новых пакетов и услуг, которые интересны пользователям.

"Перенос номера на сегодняшний день вообще не является фактором конкурентной борьбы. Его динамика - всего несколько тысяч абонентов за два месяца на рынке. А теперь для сравнения: только "Киевстар" подключает около 330-350 тыс. новых абонентов в месяц", - сказал Комаров.

Как сообщалось, операторы за месяц обменялись 5,8 тыс. абонентами по услуге MNP, при этом 46,6% заявок не были удовлетворены.

Ранее НКРСИ решила проверить оператора мобильной связи "Киевстар" в связи с заявлениями других операторов о том, что компания не отпускает абонентов в рамках услуги по переносу абонентского номера (MNP). А позже - "Vodafone Украина", lifecell и "Тримоб" - относительно их готовности к MNP

С 1 мая 2019 года клиент любого украинского мобильного оператора может обратиться в центр обслуживания другого мобильного оператора и подать заявление о желании перейти к нему на обслуживание, сохранив свой номер.

Перенос номера происходит в будни в течение рабочего времени. Единственное условие - абонент должен быть зарегистрирован у своего изначального оператора. Зарегистрироваться можно или онлайн, или в магазине своего оператора, предоставив документы, подтверждающие личность. Контрактным абонентам проходить такую регистрацию не нужно.

Теги: #связь #киевстар #mnp
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