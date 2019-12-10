УГЦР визуализировал зоны покрытия территории Украины сетями мобильной связи и Wi-Fi-сигналом

Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) провел теоретические расчеты зон покрытия территории Украины сетями цифровой сотовой радиосвязи и широкополосного радиодоступа, говорится в сообщении на сайте центра.

Расчеты были проведены в соответствии с рекомендацией Международного Союза Электросвязи Р.1812 для 95% времени и 95% территории.

Особенностью рассчитанных УГЦР зон покрытия является то, что в проекте учтены реальные технические характеристики базовых станций, которые подавались операторами телекоммуникаций при получении выводов относительно электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. Соответственно, можно увидеть, какой именно радиотехнологией покрыта та или иная территория страны.

"Зоны покрытия территории Украины телекоммуникационными сетями операторов выполнены в формате совместимом с Google Earth Pro. Сейчас инструмент доступа пользователей интернет-портала УГЦР с расчетными данными зон покрытия совершенствуется. В ближайшее время предполагается внедрение карты покрытия с использованием Google Maps Platform", - подчеркивают в УГЦР.

Это стало возможным благодаря наличию Реестра присвоений радиочастот, который ведется в УГЦР, и модернизации программного обеспечения, с помощью которого проводятся расчеты электромагнитной совместимости.

"Специалисты УГЦР рассчитали зоны покрытия территории Украины телекоммуникационными сетями операторов мобильной связи стандартов GSM-900, GSM-1800, UMTS (3G), CDMA-800, LTE-1800 и LTE-2600 (4G) и широкополосного радиодоступа (Wi-Fi, полосы частот 2,4 ГГц и 5 ГГц)", - отмечается на сайте центра.

С целью приближения теоретических расчетов к реальному покрытию, специалистами УГЦР в течение нескольких месяцев осуществлялись отдельные мероприятия по радиочастотному мониторингу, результаты которых также учитывались при расчетах.