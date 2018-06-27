Число базовых станций c 4G c 1 июля вырастет более чем в 4 раза

Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР, Киев) по состоянию на 27 июня 2019 года выдал мобильным операторам разрешения для запуска с 1 июля около 4,8 тыс. базовых станций стандарта 4G/LTE в диапазоне 1800 МГц, тогда как на 18 июня связь 4G в стране обеспечивали 1,4 тыс. базовых станций в диапазоне частот 2600 МГц.

Согласно пресс-релизу УГЦР в среду, предоставлять услуги 4G с начала июля в диапазоне 1800 МГц смогут все три украинских оператора, получившие соответствующую лицензию.

"В ближайшее время, в первую неделю июля, УГЦР оформит разрешительные документы на эксплуатацию еще около 3,5 тыс. базовых станций 4G/LTE в соответствии с заявочными документами операторов, представленными ранее", - приводятся в сообщении слова гендиректора центра Владимира Корсуна.

УГЦР напомнил, что Генеральный штаб ВСУ три недели назад начал согласовывать новые частотные присвоения базовых станций GSM/DCS-1800.

Центр также уточняет, что по его разрешениям в Украине в настоящее время эксплуатируется более 22,5 тыс. базовых станций 3G/UMTS.