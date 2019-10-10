Телеком

14:24 10.10.2019

"Киевстар" ждет от УГЦР определения порядка действий операторов в случае возникновения радиопомех от работы их БС

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"Киевстар" ждет от УГЦР определения порядка действий операторов в случае возникновения радиопомех от работы их БС

Мобильный оператор компания "Киевстар" ожидает от Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) определения порядка действий операторов в случае, когда оборудование одного оператора создает помехи в работе оборудования других игроков рынка.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе "Киевстар".

"Согласно нормативно-правовым актам, устранять источник радиопомех должна та сторона, которая его создает. Мы ожидаем от УГЦР проекта документа, определяющего порядок действий операторов в случае возникновения радиопомех и надеемся, что он будет утвержден регулятором", - подчеркнули в "Киевстаре".

В пресс-службе оператора отметили, что протокол УГЦР относительно норм пространственного разнесения базовых станций CDMA-850 и GSM-900 ограничивается общими рекомендациями и не содержит механизма решения ситуаций, в которых один оператор создает радиопомехи другому.

"Исследования УГЦР выявили, что спектр E-GSM подвержен радиопомехам со стороны оборудования CDMA. Расчеты, даже по упрощенной методике, показывают, что в зоне радиопомех находится около 11260 секторов базовых станций на частотах E-GSM. Более 650 секторов необходимо перемещать на новые позиции, вплоть до переноса базовых станций; другие базовые станции предлагают оборудовать защитными фильтрами", - подчеркивает оператор.

В "Киевстаре" также отмечают, что результаты лабораторных измерений еще необходимо протестировать в реальной обстановке, на действующих базовых станциях, однако масштаб проблемы уже очевиден, и ее необходимо решить.

Мобильный оператор также напомнил, что исследования международной компании Analysis Mason, которые проводились в 2016 году для телеком-рынка Украины, также подтвердили несовместимость оборудования CDMA и GSM в одном диапазоне частот.

Как сообщалось, мобильные операторы презентовали отраслевому регулятору результаты испытаний электромагнитной совместимости между базовыми станциями CDMA/LTE850 и EGSM(LTE900), которые подтверждают возможность и условия сосуществования двух технологий.

Ранее президент компании мобильного оператора "Киевстар" Александр Комаров считает, что полноценный запуск технологии мобильной связи четвертого поколения (LTE, 4G) сдерживается работой в указанном диапазоне CDMA-операторов, чье оборудование конфликтует с оборудованием GSM-связи.

Теги: #киевстар #мобильные_операторы #угцр
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