Телеком

15:34 27.06.2018

Услуга переноса номера MNP может быть запущена в Украине с мая 2019г

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Услуга переноса номера MNP может быть запущена в Украине с мая 2019г

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), обнародовала ориентировочный план мероприятий по внедрению услуги переноса абонентских номеров (MNP), предполагающий ее запуск с 1 мая 2019 года, которому будет предшествовать три месяца опытной эксплуатации.

Как говорится в сообщении регулятора на его сайте в среду, этот план был одобрен на проведенном в июне совещании с участием ассоциации операторов связи "Телас", операторов мобильной связи и госпредприятия "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР), которое является администратором централизованной базы данных перенесенных номеров.

Согласно плану, до конца сентября НКРСИ должно внести изменения по MNP в действующий порядок взаиморасчетов между операторами телекоммуникаций.

Спустя меньше чем через месяц должны быть определены тарифы УГЦР и подписаны договоры между ним и операторами связи на предоставление услуг MNP.

Предполагается, что к середине декабря операторы закупят все необходимое оборудование и программное обеспечение и подготовят свои сети, чтобы уже с начала февраля запустить MNP в опытную эксплуатацию.

В документе отмечается, что оператор lifecell, третий по величине на рынке мобильной связи в Украине, предлагает сократить срок опытной эксплуатации с трех месяцев до одного.

"Проведение следующего совещания по обсуждению состояния выполнения мероприятий ориентировочного плана запланировано ориентировочно на 5-6 июля 2018 года", – говорится в информации НКРСИ.

Как сообщалось, НКРСИ еще в 2014 году в рамках своих полномочий определила УГЦР администратором базы данных перенесенных абонентских номеров, однако процесс отбора поставщика оборудования и программного обеспечения MNP затянулся из-за судебных разбирательств.

Теги: #угцр #мобильная_связь #mnp #услуга
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