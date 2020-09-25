Телеком

15:34 25.09.2020

У власти впервые за 10 лет нет системного пиара на центральных и информационных каналах- исследование

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У власти впервые за 10 лет нет системного пиара на центральных и информационных каналах- исследование

 У украинской власти впервые за последние 10 лет нет системного пиара на центральных и информационных телеканалах, указано в исследовании, проведённом общественной организацией "Детектор.Медиа".

"Впервые за почти десять лет ни на одном центральном или информационном канале нет системного пиара власти. Хотя время от времени случаются "тепличные" интервью или выступления первых лиц государства на ток-шоу, в частности в "Свободе слова" на ICTV и "Свободе слова Савика Шустера" на "Украине", или в программах телеканала "Украина 24", который тоже принадлежит Ринату Ахметову", - указано в материале "Детектор.Медиа", опубликованном в пятницу.

Как отмечают в организации, самым заметным фактором, влияющим на отражение выборов в медийном пространстве, является отсутствие у власти (команды президента и партии "Слуга народа" - ИФ) своих или безоговорочно лояльных к ней влиятельных медиа: "Это означает, что "Слуги народа", в отличие от главных конкурентов на выборах, не выбирают, в каком формате быть представленными в СМИ".

В исследовании "Детектор.Медиа" отмечено несколько факторов, которые свидетельствуют о проигрышной позиции власти в медиапространстве.

"Позиция власти в медиапространстве проигрышная по нескольким причинам. Во-первых, непрофессиональные и несвоевременные коммуникации: власть редко берет инициативу и в большинстве случаев оправдывается в ответ на обвинения. Так было с "вагнеровцами", с инспекцией на Донбассе, провокационными заявлениями членов минской группы, с коррупционными скандалами в "Слуге народа" и так далее. Во-вторых, присутствие власти в теленовостях - это практически исключительно пиар президента. Тот же формат, в котором в апреле 2019 зрители видели Петра Порошенко. Итоги мониторинга теленовостей за август демонстрируют рост количества пиара Зеленского и снижение количества упоминаний о "Слуге народа", - отмечают авторы исследования.

Ещё одной проблемой из-за отсутствия лояльных к "Слуге народа" медиа в организации называют необходимость комментирования чужой повестки дня.

"Кроме того, представители власти вынуждены комментировать чужую повестку дня: например, на телеканале NewsOne председателю парламента Дмитрию Разумкову задают вопрос о пророссийском блогере Анатолие Шарие, хотя статусы этих персон несопоставимые. Во многих случаях на недружественных телеканалах "Слуги народа" оказываются в меньшинстве (например на Прямом) или беззащитны против агрессии других участников дискуссий", - пишут в "Детектор.Медиа".

Теги: #медиа #телеканалы #власть #пиар #исследование
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