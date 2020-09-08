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11:27 08.09.2020

lifecell совместно с RADAR запустил услугу ремонта экранов мобильных устройств

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lifecell совместно с RADAR запустил услугу ремонта экранов мобильных устройств

Оператор мобильной связи компания lifecell совместно с международным сервисом защиты мобильных устройств RADAR запустили услугу lifecell SCREEN, которая гарантирует ремонт или замену экрана мобильного устройства в случае его повреждения.

Как отмечается в сообщении пресс-службы оператора, распространенном во вторник, услуга lifecell SCREEN распространяется на ремонт или замену экрана и всех его комплектующих. Ее можно подключить только до получения повреждений экрана. Ремонт выполняется в сертифицированных сервисных центрах в течение 1-3 дней с момента получения устройства (в случае отсутствия запчастей - до 14 дней) и с гарантией до шести месяцев.

При необходимости можно заказать ремонт недисплейных повреждений устройства с предварительным согласованием всех деталей и суммы доплаты. При осуществлении ремонта оригинальные комплектующие заменяются оригинальными, а неоригинальные – аналогичными.

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать мобильное приложение lifecell SCREEN с Google Play или App Store и верифицировать мобильное устройство, следуя подсказкам приложения.

В рамках услуги предоставляется три пакета услуг (премиум, стандарт или эконом) и три способа оплаты (каждые 7 дней, каждые 30 дней или раз в год).

Услуга также предусматривает возможность выплаты денежной компенсации в следующих случаях: если смартфон не подлежит ремонту, если отсутствуют необходимые запчасти, если срок ремонта превышает 30 дней, а также если стоимость ремонта превышает рыночную стоимость смартфона и ремонт экономически нецелесообразен.

Сумма денежной компенсации выплачивается в размере стоимости ремонта, установленной по результатам диагностики, однако не может превышать 50% максимальной суммы на ремонт по выбранному пакету услуг (за вычетом стоимости диагностики).

lifecell по итогам 2019 года получил 1,114 млрд грн чистого убытка, что но 14,4% меньше, чем в 2018 году , выручка оператора при этом выросла на 13,6% - до 5,984 млрд грн, а показатель EBITDA вырос на 17,4% - до 3,243 млрд грн.

Активная абонентская база lifecell по итогам 2019 года составила 7,4 млн клиентов, общее количество абонентов в сети оператора сократилось на 10,1%, до 8,9 млн абонентов.

Компания RADAR предоставляет широкий спектр услуг, связанных с охраной ценных вещей, а также защитой детей, домашних животных и личной информации. Компания берет на себя все расходы по возврату вещей, включая выплату вознаграждения за находку. Все сервисные услуги, которые предоставляет компания RADAR, работают по всему миру.

Теги: #сервис #lifecell #radar
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