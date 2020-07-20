"Vodafone Украина" в I пол.-2020 опередил "Киевстар" и lifecell по скорости мобильного интернета – французская nPerf

Французская speed-test компания nPerf опубликовала результаты исследования скорости мобильного интернета украинских операторов в первом полугодии 2020 года, на первом месте – "Vodafone Украина", сообщается в презентации на сайте nPerf.

В ходе исследования мобильная сеть "Vodafone Украина" получила 53 381 балл, "Киевстара" – 47 553 балла, lifecell –45 415 баллов.

Как отмечается в отчете, в течение января-июня пользователи speed-test компании с помощью мобильного приложения nPerf (iOS, Android) провели 37 779 тестов. Тестирование проводилось в сетях 2G/3G/4G. В результате Vodafone показал самую высокую скорость среди мобильных сетей в Украине. Средняя скорость загрузки – 19 Мбит/с, скорость выгрузки – около 9 Мбит/с, задержка – менее 50 мс. Vodafone также продемонстрировал лучшие результаты просмотра веб-страниц.

У "Киевстара" средняя скорость загрузки данных в сети была 17,20 Мбит/с, скорость выгрузки – 7,88 Мбит/с.

Средняя скорость загрузки данных в сети оператора lifecell – 13,79 Мбит/с, а скорость выгрузки – 8,23 Мбит/с.

Как сообщалось, по данным французской nPerf, в 2019 году первым по скорости мобильного интернета в Украине был "Киевстар".