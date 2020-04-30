Телеком

09:49 30.04.2020

СЕО lifecell хотел бы видеть в азербайджанской Bakcell союзника в вопросах дерегуляции украинского телеком-рынка

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СЕО lifecell хотел бы видеть в азербайджанской Bakcell союзника в вопросах дерегуляции украинского телеком-рынка

СЕО мобильного оператора компании lifecell Исмет Языджы хотел бы видеть в азербайджанской Bakcell, купившей в конце декабря 2019 года второго по величине украинского мобильного оператора "Vodafone Украина", союзника в вопросах дерегуляции украинского телеком-рынка.

"Мне хотелось бы, чтобы новый собственник второго по величине мобильного оператора активно включился в деятельность по улучшению условий работы на украинском телеком-рынке. Мне хотелось бы видеть в Bakcell соратника по вопросам того, как дерегулировать украинский телеком-рынок, сделать его более прозрачным, более конкурентным, более эффективным. Но, к сожалению, этого мы пока не наблюдаем", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, по словам СЕО lifecell, смена собственника "Vodafone Украина" не повлияла на поведение и работу "красного" оператора на украинском рынке.

"После того, как Bakcell пришел на рынок Украины, мы не увидели каких-либо изменений. Компания "Vodafone Украина" продолжает придерживаться ранее определенной стратегии и продолжает делать то, что и делала на рынке до этого", - отметил Языджи.

lifecell - третий по величине оператор мобильной связи в Украине, его активная абонбаза по итогам 2019 года составила 7,4 млн абонентов, общая - 8,9 млн абонентов.

Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Теги: #исмет_языджы #bakcell #lifecell
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