Bakcell закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI

NEQSOL Holding объявил об успешном финансировании со стороны J.P. Morgan Securities Plc и Raiffeisen Bank International A.G. и о завершении приобретения 100% акций "Vodafone Украина".

Как говорится в сообщении холдинга во вторник, J.P. Morgan выступила финансовым консультантом ООО Bakcell, входящим в состав группы NEQSOL Holding, а также совместно с Raiffeisen Bank International A.G. (RBI) организовали финансирование сделки при участии группы международных банков и институциональных инвесторов.