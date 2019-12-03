Телеком

18:43 03.12.2019

Bakcell закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI

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Bakcell закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI

NEQSOL Holding объявил об успешном финансировании со стороны J.P. Morgan Securities Plc и Raiffeisen Bank International A.G. и о завершении приобретения 100% акций "Vodafone Украина".

Как говорится в сообщении холдинга во вторник, J.P. Morgan выступила финансовым консультантом ООО Bakcell, входящим в состав группы NEQSOL Holding, а также совместно с Raiffeisen Bank International A.G. (RBI) организовали финансирование сделки при участии группы международных банков и институциональных инвесторов.

Теги: #bakcell #сделка #vodafone
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