Мы хотим использовать технологию блокчейн для регистрации наших пользователей - СЕО lifecell

Эксклюзивное интервью СЕО lifecell Исмета Языджи агентству "Интерфакс-Украина"

Автор: Дар Грищенко

- Расскажите, как сейчас обстоят дела у lifecell? Вы – третий по величине мобильный оператор Украины. При этом, в последнее время показываете активный рост прибыльности. Как и за счет чего это удается?

- Не могу жаловаться, дела идут хорошо. Особенно последние шесть-семь кварталов мы начали набирать обороты. Положительный аспект состоит в том, что мы смогли увеличить абонентскую базу и доход, и увидели очень важный результат – повышение прибыльности и улучшение финансового состояния компании. Я могу сказать, что рост очень большой, и это результат долгих лет планирования и качественной реализации нашей стратегии, что привело нас к тому, что мы стали самым быстро растущим оператором на рынке.

- Вы упомянули рост количества абонентов. За счет чего он происходит?

- Если вы посмотрите на историю компании, вы увидите, что мы использовали несколько разных подходов для увеличения базы абонентов. Были времена, когда все внимание компании было направлено только на рост количества абонентов, но, к сожалению, это не принесло хороших результатов. Достаточно легко заполучить абонентов на рынке, намного сложнее позаботиться о том, чтоб они остались с вами и постоянно пользовались вашими сервисами. Краткосрочно увеличить доход тоже легко. Можно применить разные стратегии ценообразования, можно повысить доход, играя ценами. Но это может привести к уменьшению базы абонентов. Стратегия повышения цен не приведет вас к устойчивому росту. Лучшее решение – использовать сбалансированный подход, который состоит в том, чтобы предложить лучшую цену на рынке. Лучшая – это необязательно самая низкая. Вопрос не только в том, сколько вы платите, но и в том, что вы за это получаете. В этом и состоит наша стратегия на протяжении двух последних лет.

Однако цены и техники привлечения абонентов не приведут вас к абсолютному успеху. Прежде всего, необходимо позаботиться о том, что сеть расширяется, ваши услуги лучшие на рынке, вы слушаете и слышите ваших клиентов. И когда клиенты убедятся, что вы делаете все, что в ваших силах, чтобы предоставить наилучший сервис, как заслуженная награда, придет успех. Фактически, этим мы и занимались, особенно последние два года. И я рад отметить, что наши клиенты – пользователи мобильной связи – видят это и ценят. Скоро конец года. Мы уже представили финансовые результаты за третий квартал, куда входит детальная информация об абонентской базе. Там можно увидеть, что за последние два года абонентская база значительно увеличилась, также как наш доход и прибыль. Годами мы декларировали, что однажды станем прибыльными. Я рад, что эти времена позади, и прибыль больше не является нашей основной целью, этого мы уже достигли. И она увеличивается с каждым днем.

- Сейчас вы достигли довольно устойчивого роста прибыльности. На чем вы планируете дальше фокусироваться в работе компании?

- У нас, естественно, много планов. Прежде всего, мы будем продолжать инвестировать в нашу сеть. Мы будем увеличивать количество высокотехнологичных услуг в каждом уголке Украины. Самое главное, мы будем продолжать бороться за то, чтобы этот рынок был более конкурентным и прозрачным. Потому, что мы всегда верили, что, когда рынок открытый, свободный и конкурентный это, в первую очередь, выгодно абоненту. Сейчас это не так. Конечно, мы инвестируем в новые технологии, следим за новыми трендами в мире. И мы верим, что эти новые технологии начнут приносить доход, начиная со следующего года. И доход будет существенным.

- О каких технологиях вы говорите?

- Я скажу о них позже. Сейчас мы, как и другие операторы, находимся на стадии расширения 4G-покрытия. И я считаю, это очень важная инициатива президента, которую реализует Министерство цифровой трансформации: расширение покрытия 4G в дипазоне 900 Мгц в регионах. Расширение покрытия 4G поможет преодолеть цифровой разрыв и предоставить доступ к мобильному интернету по всей территории Украины. После этого мы сможем развивать новые технологии на основе 4G. Расширение покрытия мобильного интернета значительно влияет на ВВП страны. Миссия нашей компании состоит во внедрении новых технологий и цифровых инновационных решений, и в конечном итоге постараться улучшить жизнь украинских пользователей. Для этого мы много инвестируем в развитие инфраструктуры в регионах. Мы работаем во многих областях, мы расширяем сеть 4G и предлагаем новые идеи и услуги.

- Не так давно вы анонсировали возможный запуск VoLTE в этом году – чего вы ожидаете от этой технологии?

- Вы знаете, VoLTE – это продвинутая технология передачи голоса по сети LTE для использования в сети 4G. Главное преимущество VoLTE – отличное качество передачи голоса, более быстрое время соединения и более эффективное использование спектра. И с увеличением базы абонентов и более активным использованием мобильного интернета мы решили, что сейчас, как раз хорошее время для запуска. Мы находимся на финальном этапе тестирования. И запустим услугу до конца года.

- По запуску eSIM: удалось ли вам достичь желаемых результатов? Пользуются ли в Украине этой технологией?

- Я хочу сказать, что проект очень успешный. Продажи eSIM в цифровых каналах в октябре увеличились в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Вы знаете, что мы были пионерами во внедрении технологии eSIM в Украине. Самая большая проблема – это поддержка eSIM смартфонами. У нас есть несколько проектов с нашими основными партнерами в этой сфере. Например, мы запустили eSIM-проект с monobank, который стал очень успешным. Мне кажется, eSIM решает основные проблемы пользователя – не нужно никуда идти, чтоб приобрести сим-карту, если что-то произошло с телефоном, легко восстановить номер. Это основные практические преимущества использования eSIM.

- Я правильно понимаю, что eSIM решает основную проблему украинского телеком рынка – обезличенность абонента?

- Это не решает проблему незарегистрированных абонентов. Вы знаете, что в Украине все еще нет обязательной регистрации для абонентов, обычно это делают по желанию. У пользователей складывается ложное представление о приватности, если они не регистрируются. Но я в это не верю. Если ваша карта не зарегистрирована – это значит лишь только то, что при утере вам будет сложно доказать, что это ваша карта. Я сталкиваюсь с этой проблемой каждый день, когда кто-то теряет карту, либо ее крадут вместе с устройством, восстановление такого номера достаточно проблематичное. Люди уже и так зарегистрированы везде. Но когда доходит дело до регистрации их сим-карты, они все еще этого не делают. Но я думаю, что эта проблема решится в ближайшем будущем.

- Ну а в случае eSIM вы ведь получаете уже зарегистрированных абонентов?

- Нет. Можно купить eSIM в киоске. У lifecell есть такая услуга. Для этого не нужно предоставлять никаких документов.

- Ваши коллеги по рынку сейчас активно развивают IoT-сервисы, пытаются продвигать их на государственном уровне и в сотрудничестве с частным бизнесом. Как работает это направление в вашей компании? Развиваете ли вы его? Есть ли у вас какие-то эффективные кейсы?

- Мы активно работаем последние два с половиной года над направлением IoT. Мы работаем с нашими клиентами, правительством, муниципальными органами - презентуем им наши продукты. И вместе с нашим партнером у нас самое большое покрытие IoT в Украине. Но рынок еще не на 100% готов. Мне кажется, наша задача ознакомить общество с технологиями IoT и больше говорить об их преимуществах. Сейчас сервисы IoT все еще не так популярны. Много людей уже и так пользуются технологией IoT, просто так ее не называют. Вот почему мы будем продолжать привлекать всех заинтересованных, объяснять преимущества и практическое применение технологии, которую можно использовать в повседневной жизни.

- По вашим оценкам, когда рынок будет готов активно использовать эту технологию? Через год, два, пять?

- Как я уже сказал ее и так используют, но я думаю, понадобится, как минимум, еще два года, чтобы можно было говорить о массовом использовании IoT.

- А что насчет финансовых сервисов? Что вы делаете в этом направлении, каким видите место lifecell в финансовом секторе?

- Мы предоставляем финансовые услуги с помощью сервиса Paycell. К сожалению, полноценной работе сервиса помешали некоторые регуляторные ограничения. Но в следующем году мы планируем выходить на рынок финтех-сервисов более агрессивно.

- Чего, на ваш взгляд, не хватает на украинском рынке финансовых сервисов? И что интересно вам с точки зрения работы в этой плоскости?

- Украина – это одно из самых революционных мест в технологическом плане на этой планете. Я имею в виду, что когда мы говорим об использовании новых технологий, Украина легко пробует новое и быстро адаптируется к новым технологиям. Достаточно посмотреть на криптовалюту или технологию блокчейн. Ежедневные объемы транзакций очень высокие. Люди привыкли использовать технологии для базовых платежей. Я думаю, Украина будет лидировать в использовании финансовых сервисов и в FinTech. Если мы посмотрим на количество людей, которые пользуются услугами банков, станет ясно, что здесь есть огромный потенциал.

- Вы упоминали, о том, что Украина – лидер по части криптовалюты. Вам интересен этот рынок?

- Когда вечером будете проходить мимо ТЦ "Гулливер", обратите внимание на рекламу. Мы анонсируем сотрудничестве с WhiteBIT – самой большой площадкой для торговли криптовалютой. Мы начали работать с ними еще до оглашения партнерства. Вы знаете, что криптовалюта – это продукт блокчейн. Мы начали работать с технологиями блокчейн. И надеюсь, мы скоро объявим о том, как можно использовать блокчейн для наших операций, и как этими технологиями смогут пользоваться наши абоненты.

Мы говорим о регистрации, мы говорим о приватности. Мы хотим использовать технологию блокчейн для регистрации наших пользователей. Они могут все еще сохранять анонимность, но в то же время они смогут доказать, что являются владельцами сим-карты. Также мы бы хотели расширить использование технологий блокчейн для других сфер бизнеса. И мы с радостью будем сотрудничать в этом направлении с государственными учреждениями, чтобы помочь им сделать шаг вперед в процессе цифровой трансформации.

Еще я хочу подчеркнуть, что какие бы новые технологии не появлялись, какие бы мировые тренды не возникали, имя lifecell всегда будет с ними тесно связано.

- Это очень интересно, но я не могу не задать один вопрос: вы уже начинали работать над Mobile ID, но эта идея не взлетела. Не боитесь, что это же произойдет с блокчейном?

- К сожалению, Mobile ID не имел большого успеха ни в Украине, ни в других странах, насколько я знаю. К примеру, для меня приложение "Дія" – это лучший Mobile ID. Проект Mobile ID был хорошей идеей, но, если у вас есть приложение "Дія", нужен ли вам еще и Mobile ID? Мне кажется, люди посчитали приложение "Дія" более популярным или более удобным в использовании. Удобно, когда одно приложение можно использовать для многих целей. Например, наши абоненты могут зарегистрироваться через приложение "Дія". Поэтому, если у меня уже есть "Дія", зачем мне нужно еще и Mobile ID?

Возможно, для некоторых приложений еще нужно использовать Mobile ID. Но мы должны понимать, что мир меняется, быстрее, чем когда-либо, поэтому нам кажется, что блокчейн – очень перспективная технология, одна из тех, которая может изменить мир. Поэтому мы постараемся применять технологию блокчейн в как можно большем количестве сервисов, которые мы предлагаем. Отвечая на ваш вопрос - то, что произошло с Mobile ID, не заставило меня отказаться от надежд, которые я полагаю на технологии блокчейн.

- В последнее время на рынке состоялось несколько существенных концентраций. К чему, по вашей оценке, это приведет? Как будет дальше развиваться рынок фиксированного интернета, связка фиксированного и мобильного интернета?

- Недавно мы стали свидетелями двух слияний на рынке. Было приятно видеть, что на украинском рынке появилось активное движение. Также рад отметить, что интерес к украинскому рынку возрос. Мы стали активно сотрудничать с провайдерами фиксированного интернета. Эти изменения помогают улучшить структуру рынка в Украине и сделать его более сильным.

При этом, с другой стороны, рынку необходимо решить основные проблемы. Нам часто задают вопросы, о том, почему мы не покупаем компании, или когда же мы купим кого-то в Украине. Но мы уже инвестировали более $3 млрд в этот рынок. Имеет смысл подождать, пока рынок будет лучше регулироваться, прежде чем предпринимать следующий серьезный шаг.

- Чего именно вы ждете? Какие принципиальные проблемы должны быть решены с точки зрения регулятора, чтобы lifecell начал концентрацию активов?

- Я уже устал говорить о клубном эффекте, ставке интерконнекта и услуге переноса номера – MNP. Все эти устаревшие проблемы все еще актуальны. И если посмотреть на услугу "мобильная+фиксированная свіязь", удивительно, почему до сих пор никто не заинтересовался перекрестным субсидированием услуг? Например, я – оператор мобильной сети и также фиксированной. Для того, чтобы сохранить абонентов мобильных услуг, я демпингую цены на услуги фиксированной сети. Это означает перекрестное субсидирование. Антимонопольный же комитет почему-то занимается тем, что смотрит рекламу на телевидении и пытается что-то найти в ней. Я не слышал ни об одном расследовании перекрестного субсидирования. Эти вопросы должны решаться. Нам нужен свободный, прозрачный конкурентный рынок. Наш рынок сейчас не такой.

- Давайте поговорим о качестве связи. Как вы оцениваете качество связи за последние несколько лет в динамике?

- У меня не было возможности проверить качество связи в других странах с начала пандемии. Возможно, в мире качество связи стало лучше, я не знаю. Я могу сказать только о ситуации в Украине. Проект расширении сети LTE в сельской местности продвигается очень хорошо. Каждую неделю мы запускаем 4G в десятках и сотнях небольших населенных пунктов. Наши конкуренты делают то же самое.

Но есть один очень важный момент. Когда государство запустило этот проект, все три оператора были в одинаковом положении относительно покрытия в небольших населенных пунктах. И я часто это говорю, и повторю опять, последние 15 лет мы терпели убытки на этом рынке и у нас не было ни копейки прибыли. Другие же операторы получали прибыль в размере миллиардов долларов. Как же так получилось, что lifecell и другие, прибыльные операторы находятся в одинаковом положении относительно покрытия в регионах? На это есть только один ответ – недостаточная конкуренция. У них никогда не было острой необходимости расширять покрытие, потому, что основная масса их абонентов – жители больших городов. Очень сильный клубный эффект, отсутствие простой процедуры перехода на другого оператора, высокая ставка интерконнекта. Они долгие годы просто "доили" рынок. Но пришло время, когда мы, все трое, работаем над улучшением покрытия в регионах. Покрытие и качество связи lifecell увеличивается с каждым днем. Каждый месяц мы запускаем более ста новых базовых станций, мы видим увеличение трафика и рост базы абонентов. На текущий момент наш скоростной интернет доступен более чем в 13,4 тыс. населенных пунктов Украины, где в общей сложности проживает около 28,7 млн человек. И я уверен, что к концу следующего года ситуация с покрытие 4G в Украине значительно улучшится.

С расширением по регионам понятно, но есть также проблемы со связью в крупных городах. Например, Киев – довольно сложный c точки зрения топографии город. Соответственно, люди до сих пор сталкиваются с не до конца покрытыми мобильной связью территориями даже в столице.

Это хорошее замечание и тому есть несколько причин. Во-первых, Киев, растет очень быстро. Во-вторых, увеличивается нагрузка на сеть. Мы инвестируем в расширение сети в регионах, но в то же время Киев остается одним из наших основных инвестиционных приоритетов. У нас есть оборудование, у нас есть команды и капитал для инвестирования в большие города.

Но сейчас самая большая проблема – это найти место, где можно установить базовую станцию. И неважно, большой ли это город или небольшие населенные пункты, зачастую это вызывает бурную реакцию. Все хотят скорость интернета в 20-30 Мб/сек, но никто не хочет иметь рядом антенну. Но эта технология работает только при помощи антенн и базовых станций. И в этом дилемма. Но команда lifecell непрерывно работает, как только возникают какие-то проблемы, мы узнаем о них благодаря нашим абонентам. Мы сразу пытаемся их решить. Так что, если у вас возникают какие-то проблемы, просто дайте мне знать, и мы постараемся ее решить.

Конечно, у отсутствия достаточного качества связи может быть множество причин – высокие здания, ландшафт. Честно говоря, ожидания людей постоянно растут. Сложно угодить всем. Мы рассматриваем каждый отдельный случай и пытаемся найти наилучшее решение.

- Давайте поговорим о проблемах рынка. Каким из них вы бы присвоили наивысший приоритет?

- Основная проблема для нас сегодня – это свобода. Столетиями люди боролись за разные виды свобод. Мне кажется, что Украина – очень политически свободная страна. Здесь существует свобода слова. Но, к сожалению, в сфере услуг мобильных телекоммуникаций никто не свободен. Уже давно люди уже придумали, как достичь свободы в этой сфере. И это называется услугой переноса номера (MNP). Но в результате 10 лет борьбы в Украине появилась лишь искаженная версия этой процедуры. Настоящий MNP работает по протоколу, в котором процесс инициируется на стороне реципиента принимающей стороной (Recipient Led, новым оператором). Это значит, что если, например, я не доволен услугами моего оператора, у меня должна быть возможность обратиться к новому оператору. Процедура смены оператора должна начинаться на стороне оператора, к которому я перехожу.

Благодаря нашему регулятору, который все подготовил, упрощенная процедура должна была вступить в силу 1 декабря этого года. И когда мы уже были уверены, что абоненты Украины, наконец, получат эту свободу, внезапно появились какие-то юристы. Никто не понял, кого они представляют. Они сказали, что они представляют собственные интересы и хотят отменить внедрение этой процедуры. lifecell присоединился к этому судебному процессу на стороне НКРСИ, Госрегуляторной службы и Министерства юстиции. Мы стали принимать участие в этом процессе на стороне абонентов, чтобы отстоять их фундаментальную свободу. И угадайте, что произошло? "Киевстар" тоже присоединился к этому процессу, но со стороны, которая пытается убить MNP и фундаментальную свободу абонентов.

Вторая проблема – это ставка интерконнекта, которая все еще в три-четыре раза больше себестоимости. Это означает, что абоненты все еще не могут беспрепятственно звонить на номера абонентов других операторов. Это тоже ограничение свободы. Эти два самых важных вопроса. Подводя итоги, самая большая проблема на рынке – это отсутствие свободы. Если пользователи несвободны – нельзя говорить о конкуренции на рынке. Несвободный и неконкурентный рынок не может расти. Эти проблемы должны были быть решены 10 лет назад. Но, к сожалению, эти проблемы все еще стоит перед нами.

- По поводу MNP: насколько я знаю, у второй стороны основной аргумент, это то, что эта услуга хорошо работает на рынках с зарегистрированными абонентами. В Украине, где большее количество абонентов не зарегистрировано, это может привести к юридическим коллизиям с теми же банковскими телефонными номерами...

- Я не согласен. И я понимаю, как им удалось убедить миллионы, что регистрация противоречит вашей свободе или приватности. Но услуга переноса номера сейчас работает на рынке без регистрации. А это значит, что при отсутствии регистрации, процедура становиться всего лишь немного сложнее. Но в Украине работает приложение "Дія", используется мобильная подпись, Bank ID. Проблема регистрации перестала быть актуальной. Мы живем в стране, где продвигаетcя концепция "Государство в смартфоне" и президент декларирует, что скоро вся документация станет цифровой. В стране, где есть Министерство цифровой трансформации.

С одной стороны, сегодня огромные усилия направлены на быструю цифровую трансформацию страны. С другой стороны – возникает вопрос, как в такой стране абоненты могут оставаться незарегистрированными. И даже это не проблема. Процедура MNP может работать через приложение "Дія", с помощью Bank ID или других технологий. Сегодня в Украине, даже будучи иностранцем, я могу пользоваться приложением "Дія". Почему я не могу войти через свой банковский аккаунт или приложение "Дія" и использовать их для процедуры MNP? Смотрите, я иностранец, но я с гордостью пользуюсь приложением "Дія" для сертификата о вакцинации и налогового кода.

- Давайте теперь поговорим о будущем. Сейчас много разговоров о том, что уже в следующем году мы получим тендер на 5G. Когда, по вашему мнению, в Украине наступит время для полноценной реализации 5G?

- По-настоящему время 5G наступит, когда мы будем к этому готовы. Можно поставить завтра базовые станции для 5G и начать ими пользоваться. Технология уже доступна. И любой из операторов может инвестировать и начать предоставлять сервис. Но вопрос в том, для чего вы будете использовать 5G. Как простые пользователи, как корпорации, как государство? Существует ли в Украине план по использованию 5G? Занимается ли уже кто-то этими вопросами? Посмотрите, на такие развитые страны как Канада, это очень хороший пример. И не только Канада, другие страны уже начали работать над 5G-платформой. Все влиятельные игроки стали использовать эту платформу. Они вместе работают над стратегией развития сети в стране. К сожалению, я не вижу ничего подобного в Украине.

Я призывал начинать работу в этом направлении. И тут, либо мы разработаем хороший план на государственном уровне для запуска и начала использования сервисов 5G, или эта технология останется просто PR-инструментом для некоторых представителей власти или компаний.

- Мне интересно, какой будет государственная стратегия развития 5G в Украине, есть ли план на покрытие в областях. Какую стратегию распределения спектра выберет государственный регулятор? Будет ли это игра в "самый богатый получает все", или спектр буде равномерно и справедливо распределен между всеми игроками для активизации конкуренции? Будет ли сеть фиксированная, мобильная или смешанная? Это самые основные вопросы, но список вопросов можно продолжать.

- Если мы действительно хотим сделать что-то хорошее для Украины — все влиятельные игроки должны собраться и вместе работать над стратегией внедрения 5G в Украине. И я думаю, что, прежде чем начать использовать технологию 5G, необходимо преодолеть цифровой разрыв в стране, особенно среди школьников. Они – будущее страны. У них обязательно должен быть доступ к 4G. Естественно, внедрение 5G начнется с больших городов, это понятно. Но будет очень печально наблюдать, что 5G используется только для быстрого скачивания Blu-Ray фильмов и подобных вещей. Только что мы говорили об интернете вещей, и с усовершенствованием этих сервисов нам необходимо будет использовать 5G. Сначала этот тендер обещали осенью этого года. Затем его перенесли на февраль 2022 года. После я слышал, что он может быть проведен уже в октябре-ноябре следующего года. Я буду оптимистом, надеюсь, у нас достаточно времени, чтоб собраться вместе и разработать стратегию внедрения 5G. И уже в 2023-2024 годах мы сможем увидеть ранние этапы развития технологии 5G в стране. Но политика распределения спектра должна быть предельно прозрачной и четко определенной. Ресурсы должны быть распределены честно, поровну. Если начать внедрение 5G с плохой стратегией, это может привести к тому, что конкуренция будет уничтожена с самого начала, если спектр будет принадлежать только одному игроку. Если государство действительно хочет развивать 5G, почему спектр 5G не доступен бесплатно для всех операторов? Я задавал этот вопрос и нашему Министерству, и другим игрокам. Позвольте операторам сохранить ресурсы и использовать их для развития технологии.

- Достаточно ли свободных частот для полноценной работы с технологией 5G всех трех мобильных операторов?

- Давайте поговорим об идеальном 5G-спектре. Среди других стран стало популярно использовать 3,5 ГГц для 5G. Думаю, что в Украине будет доступен диапазон в 300 МГц. Этого должно быть достаточно для работы трех операторов, если распределить его по 100 МГц для каждого. Технологию 5G можно запустить и на частоте 2300, 2600, 2100 МГц. Но в этих диапазонах спектр сильно ограничен – максимум до 30 или 40 МГц. Как человек, который в какой-то степени разбирается в технологии, я бы не стал запускать 5G в диапазоне, в котором меньше 100 МГц частот. Работа в таком узком диапазоне будет неудовлетворительной. Мой любимый диапазон 3,5 ГГц именно потому, что это единственный диапазон, который может позволить выделить по 100 МГц для каждого оператора. Запуск 5G в полосе 20-30 МГц – это PR-ход не более того. Нельзя ждать, что 5G заработает в таком диапазоне. Это моя точка зрения. Я не утверждаю, что я лучший технический эксперт. Но я говорю об этих вещах исходя из здравого смысла.