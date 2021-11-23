lifecell в 2022г. планирует активно выходить на рынок финтех-сервисов

Мобильный оператор lifecell в 2022 году планирует активно развивать собственные финтех-сервисы.

"Мы предоставляем финансовые услуги с помощью сервиса Paycell. К сожалению, полноценной работе сервиса помешали некоторые регуляторные ограничения. Но в следующем году мы планируем выходить на рынок финтех-сервисов более агрессивно", - сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" СЕО lifecell Исмет Языджи.

Он также отметил, что Украина – одно из самых революционных мест в технологическом плане в мире.

"Я думаю, Украина будет лидировать в использовании финансовых сервисов и в FinTech. Если мы посмотрим на количество людей, которые пользуются услугами банков, станет ясно, что здесь есть огромный потенциал", - считает СЕО lifecell.

Как сообщалось, lifecell запустил мобильный кошелек Paycell для Android-устройств в 2020 году.

Ранее в lifecell планировали запустить сервис мобильных денег Paycell, позволяющий получать физическую дебетную карточку системы "Простир" от банка "Восток" в июне 2019 года.

В октябре 2018 года Нацбанк Украины выдал "дочке" lifecell лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счета.

lifecell зарегистрировал дочернюю финкомпанию ООО "Пэйселл" в 2017 году.

lifecell - третий по величине мобильный оператор в Украине. Компания Turkcell (Турция) владеет 100% акций ООО "лайфселл".

По итогам 2020 года lifecell получил чистую прибыль в размере 2,589 млрд грн против чистого убытка в 1,114 млн грн в 2019 году. Доход оператора при этом в 2020 году возрос на 14,2% - до 6,836 млрд грн. Показатель EBITDA возрос на 11,9% - до 3,631 млрд грн, показатель маржи EBITDA - на 2 процентных пункта (п.п.), до 54,5%.