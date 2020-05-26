Будущее за цифровыми валютами центральных банков - мнение

Пандемия подталкивает к отказу от наличных в сторону "нормального финтеха", в частности, к развитию цифровых валют центральных банков, полагает экономист, пррфессор Института Sciences Po Сергей Гуриев.

"Будущее - за цифровыми валютами центральных банков. Центральные банки будут понемногу уходить от наличных, у вас будет финтех в гривнах... У каждого будет счёт в центральном банке", - сказал он в ходе публичного интервью, организованного Киевской школой экономики.

Он добавил, что такая тенденция является вызовом для коммерческих банков.

"У вас будет электронная гривна. У вас больше не будет наличной гривны", - добавил Гуриев.

Уход от наличности ранее центробанки аргументировали необходимостью борьбы с теневой экономикой, но в нынешних условиях к этому подталкивает пандемия.

"Сейчас понятно, что эта пандемия - не последняя. А наличные - это источник заразы. Поэтому переход на цифровые платежи ускорится. Но это не будет биткойн, это будет "нормальный финтех", - подытожил экономист.