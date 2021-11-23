Телеком

13:44 23.11.2021

lifecell будет использовать блокчейн для регистрации абонентов

2 мин читать
lifecell будет использовать блокчейн для регистрации абонентов

Мобильный оператор lifecell начал сотрудничать с европейской криптовалютной биржей WhiteBIT.

"Мы начали работать с технологиями блокчейн. Надеюсь, вскоре мы объявим о том, как можно использовать блокчейн для наших операций, как этими технологиями смогут воспользоваться наши абоненты. Мы говорим о регистрации, мы говорим о приватности. Мы хотим использовать технологию блокчейн для регистрации наших пользователей", - сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" СЕО lifecell Исмет Языджи.

По его словам, с использованием блокчейн-технологий пользователи смогут сохранить анонимность, в то же время смогут доказать, что они являются владельцами SIM-карты.

"Также мы бы хотели расширить использование технологий блокчейн для других сфер бизнеса. И мы с радостью будем сотрудничать в этом направлении с государственными учреждениями, чтобы помочь им сделать шаг вперед в процессе цифровой трансформации", - отметил СЕО lifecell.

Языджи блокчейн очень перспективной технологией, которая, среди прочих, может изменить мир. Поэтому в lifecell намерены применять эту технологию как можно в большем количестве своих сервисов.

"Украина легко пробует новое и быстро адаптируется к новым технологиям. Достаточно посмотреть на криптовалюту или технологию блокчейн. Ежедневные объемы транзакций очень высокие", - подчеркнул СЕО lifecell.

lifecell - третий по величине мобильный оператор в Украине. Компания Turkcell (Турция) владеет 100% акций ООО "лайфселл".

По итогам 2020 года lifecell получил чистую прибыль в размере 2,589 млрд грн против чистого убытка в 1,114 млн грн в 2019 году. Доход возрос на 14,2% - до 6,836 млрд грн, показатель EBITDA - на 11,9%, до 3,631 млрд грн, показатель маржи EBITDA - на 2 процентных пункта (п.п.), до 54,5%.

WhiteBIT – европейская криптовалютная биржа, вышла на рынок в 2018 году. За это время количество ее пользователей превысило 1 млн, а в апреле 2021 года были обработаны первые 500 тыс. транзакций. На площадке поддерживается более 200 различных активов и 400+ торговых пар с криптовалютой и фиатом. Также имеется собственная децентрализованная биржа – WhiteSwap.

Теги: #исмет_языджы #lifecell #криптовалюта
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:27 23.11.2021
lifecell в 2022г. планирует активно выходить на рынок финтех-сервисов

lifecell в 2022г. планирует активно выходить на рынок финтех-сервисов

11:16 09.11.2021
lifecell в октябре запустил 4G еще в 432 населенных пунктах Украины

lifecell в октябре запустил 4G еще в 432 населенных пунктах Украины

18:55 03.11.2021
lifecell сообщает о готовности к запуску упрощенной процедуры переноса номеров

lifecell сообщает о готовности к запуску упрощенной процедуры переноса номеров

18:51 02.11.2021
Курс эфира достиг нового рекорда - $4500

Курс эфира достиг нового рекорда - $4500

10:42 13.10.2021
Максим Блажкун – история успеха человека, победившего свои слабости и ставшего легендой

Максим Блажкун – история успеха человека, победившего свои слабости и ставшего легендой

15:29 01.10.2021
В Сальвадоре впервые осуществили криптомайнинг с использованием энергии вулканов

В Сальвадоре впервые осуществили криптомайнинг с использованием энергии вулканов

13:31 16.09.2021
lifecell запускает услугу тарифной подписки

lifecell запускает услугу тарифной подписки

14:24 03.09.2021
Обращение криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки – Минцифры

Обращение криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки – Минцифры

15:09 20.08.2021
Украина вошла в топ-5 рейтинга глобального индекса восприятия криптоактивов в 2021г

Украина вошла в топ-5 рейтинга глобального индекса восприятия криптоактивов в 2021г

12:50 06.08.2021
lifecell в июле запустил 4G еще в 233 населенных пунктах

lifecell в июле запустил 4G еще в 233 населенных пунктах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Дия" не собирает и не хранит данные украинцев, она всего лишь подтягивает данные из реестров – Федоров

Апелляционный суд в Киеве отменил признание программ телеканала RTVI не отвечающим законодательству Украины

"Дия" переехала на отказоустойчивую инфраструктуру, до 2022 г. планируют достроить государственный дата-центр

Нацсовет по телерадио через суд будет добиваться аннулирования лицензии телеканала "НАШ"

Правительство Украины уменьшило на 2 млн грн финансирование НОТУ

ПОСЛЕДНЕЕ

"Дия" не собирает и не хранит данные украинцев, она всего лишь подтягивает данные из реестров – Федоров

Медиахолдинг "НВ" запускает англоязычную версию сайта

Медиахолдинг "НВ" запускает англоязычную версию сайта

Уволенная команда Kyiv Post объявила о запуске нового медиа The Kyiv Independent

Сальвадор привлечет биткойны для постройки Биткойн-сити, обеспеченного энергией вулканов

Украинские эксперты разошлись во мнениях относительно возможности привлечения к ответственности кибермошенников

Нацсовет опротестует решение суда по RTVI, готовит нормативное регулирование вопроса с нарушающими законы Украины иновещателями

Апелляционный суд в Киеве отменил признание программ телеканала RTVI не отвечающим законодательству Украины

Viber, Messenger, Telegram и WhatsApp являются самыми популярными приложениями для коммуникации в Украине – КМИС

Рада ратифицировала гарантийное соглашение между "Укрпоштой" и ЕИБ на кредитование в размере EUR30 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА