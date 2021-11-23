lifecell будет использовать блокчейн для регистрации абонентов

Мобильный оператор lifecell начал сотрудничать с европейской криптовалютной биржей WhiteBIT.

"Мы начали работать с технологиями блокчейн. Надеюсь, вскоре мы объявим о том, как можно использовать блокчейн для наших операций, как этими технологиями смогут воспользоваться наши абоненты. Мы говорим о регистрации, мы говорим о приватности. Мы хотим использовать технологию блокчейн для регистрации наших пользователей", - сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" СЕО lifecell Исмет Языджи.

По его словам, с использованием блокчейн-технологий пользователи смогут сохранить анонимность, в то же время смогут доказать, что они являются владельцами SIM-карты.

"Также мы бы хотели расширить использование технологий блокчейн для других сфер бизнеса. И мы с радостью будем сотрудничать в этом направлении с государственными учреждениями, чтобы помочь им сделать шаг вперед в процессе цифровой трансформации", - отметил СЕО lifecell.

Языджи блокчейн очень перспективной технологией, которая, среди прочих, может изменить мир. Поэтому в lifecell намерены применять эту технологию как можно в большем количестве своих сервисов.

"Украина легко пробует новое и быстро адаптируется к новым технологиям. Достаточно посмотреть на криптовалюту или технологию блокчейн. Ежедневные объемы транзакций очень высокие", - подчеркнул СЕО lifecell.

lifecell - третий по величине мобильный оператор в Украине. Компания Turkcell (Турция) владеет 100% акций ООО "лайфселл".

По итогам 2020 года lifecell получил чистую прибыль в размере 2,589 млрд грн против чистого убытка в 1,114 млн грн в 2019 году. Доход возрос на 14,2% - до 6,836 млрд грн, показатель EBITDA - на 11,9%, до 3,631 млрд грн, показатель маржи EBITDA - на 2 процентных пункта (п.п.), до 54,5%.

WhiteBIT – европейская криптовалютная биржа, вышла на рынок в 2018 году. За это время количество ее пользователей превысило 1 млн, а в апреле 2021 года были обработаны первые 500 тыс. транзакций. На площадке поддерживается более 200 различных активов и 400+ торговых пар с криптовалютой и фиатом. Также имеется собственная децентрализованная биржа – WhiteSwap.