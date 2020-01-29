Крупнейшие медиагруппы закодировали спутниковый сигнал

Украинские медиагруппы "1+1 media", StarLightMedia, "Медиа Группа Украина" и Inter Media Group с полуночи вторника закодировали спутниковый сигнал, говорится в сообщениях медиагрупп.

После кодирования сигнала 23 наиболее рейтинговых телеканала с аудиторией около 2,5 млн украинцев закрыты для бесплатного доступа через спутник.

При этом, для абонентов кабельного и цифрового эфирного телевидения в стандарте Т2 ничего не изменится.

"Кодировка спутникового телесигнала пройдет незаметно также и для пользователей интернет-телевидения IPTV или ОТТ-сервисов — "Киевстар ТВ", Megogo, Divan TV, Oll TV и других фирменных" приложений, в том числе от производителей телевизоров", - отмечают эксперты.

Для дальнейшего пользования спутниковым ТВ-сигналом украинских медиагрупп, необходимо подписать договор с одним из двух украинских провайдеров — "Виасат Украина" или XTRA TV. Без официального декодера начиная со среды 29 января доступны всего около 40 некодированных спутниковых телеканалов.

Медиаэксперт Александр Глущенко считает онлайн-ТВ наиболее комфортным технологическим решением для потребителя после кодирования спутникового сигнала.

При этом, на любой из ОТТ-сервисов можно подписаться независимо от интернет-провайдера, услугами которого вы пользуетесь. Так, онлайн-телевидение "Киевстар ТВ" можно подключить даже если абонент пользуется фиксированной связью другого провайдера.

Эти сервисы также предоставляют такие функции, как "пауза" и "запись эфира", одновременное подключение к аккаунту нескольких устройств и др.

Как сообщалось, ранее украинские медиагруппы перенесли дату кодирования спутникового сигнала телеканалов с 20 на 28 января 2020 года по просьбе спутниковых операторов.

Согласно заявлению "Зеонбуда", кодирование не повлияет на телезрителей цифровой сети Т2. Они и в дальнейшем будут иметь возможность бесплатно смотреть 32 канала, как это и предусмотрено лицензионными условиями компании, утвержденными Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В 2020 году в сети Т2, в дополнение к 32 бесплатным каналам, запланирован пакет из 24 платных познавательных каналов. Телезрители будут самостоятельно решать, надо ли им пользоваться дополнительной опцией.