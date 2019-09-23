Киберполиция поймала 18-летнего хакера на распространении вирусов, замаскированных под обновление компьютерных игр

Правоохранители разоблачили 18-летнего жителя Ивано-Франковской области на распространении вредоносного программного обеспечения для удаленного управления пораженным компьютером, сообщает департамент киберполиции Украины.

"Работники Карпатского управления киберполиции установили, что вирус молодой человек купил в DarkNet. Модифицировав его, он распространял вредоносные программы среди друзей, знакомых, а также разместил на открытых источниках для загрузки всеми желающими. При этом злоумышленник маскировал файл как веб-браузер, а также как файл для обновления компьютерных игр… Он получал полный доступ к компьютеру, включая конфиденциальную информацию пользователя, логины и пароли ко всем его учетным записям, а также к онлайн-банкингу", - говорится в сообщении.

По месту его жительства полиция провела обыск. Изъята компьютерная техника, использовавшаяся им в преступных целях. Во время предварительного осмотра техники сотрудники киберполиции обнаружили активные сессии с панелью администрирования вредоносного программного обеспечения. Также был обнаружен ряд подключений к персональным компьютерам потерпевших.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет заключения.

Изъятая техника направлена на экспертизу. Полиция устанавливает всех граждан, которые стали жертвами молодого человека.