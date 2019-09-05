Телеком

14:01 05.09.2019

В ходе акции возле Нацсовета по телерадиовещанию произошла потасовка, полиция задержала двух человек

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Возле здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в ходе акции сторонников лишения лицензии телеканала "NewsOne" и противников такого решения произошла потасовка, в результате чего в отделение полиции доставлено два человека.

"Инцидент произошел на улице Прорезной возле Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины. Один из активистов подошел к мужчине с плакатом и пытался его вырвать, а затем началась потасовка. В результате двух участников происшествия доставили в управление полиции для дачи объяснений", - сообщает пресс-служба полиции Киева в четверг днем.

Отмечается, что из-за конфликта между участниками акции в Киеве полицейские доставили в управление полиции двух человек.

После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события. Правоохранители продолжают следить за порядком.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина, около 70 человек выступают против вещания телеканалов "NewsOne" и "112 Украина". Несколько участников этой акции держат флаги "Демократической сокыры", значительная часть, согласно информации на плакатах, представляют "комитет защиты киевлян".

Они держат плакаты с надписями "Может достаточно?", "Вате не место в Украине", "Комитет защиты киевлян против информационной экспансии РФ".

Кроме того, свое недовольство деятельностью телеканалов активисты высказывают в микрофон, в частности они выступают "за запрет манипуляции сознанием украинцев" и называют "теледерьмом" контент каналов "Newsone" и "112 Украина".

Вместе с тем напротив участников этой акции собрались поклонники телеканала "NewsOne", которые на своих плакатах высказывают недовольство действиями Нацсовета.

"Нацраде - народное недоверие

Нацраде исполняет политический заказ", "Не дадим уничтожить Ньюзван", "Нацрада против свободы слова", "Ньюзван - единственный независимый", "Не дадим закрыть Ньюзван" - гласят надписи на их плакатах

На акцию в поддержку телеканалов собралось также около 70 человек.

Несколько десятков служащих Национальной гвардии Украины следят за общественным порядком на месте проведения акций, работает также "Полиция диалога".

Между оппонентами периодически возникают словесные перепалки.

Теги: #телерадиовещание #лицензия #нацсовет #newsone
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