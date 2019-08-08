Телеком

10:20 08.08.2019

Киевстар, Vodafone и lifecell договорились перераспределить радиочастоты в диапазоне 900 МГц

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Киевстар, Vodafone и lifecell договорились перераспределить радиочастоты в диапазоне 900 МГц

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell договорились о перераспределении радиочастот (РЧР) в диапазоне 900 МГц для обеспечения эффективного использования РЧР каждым.

Как сообщается на станице Офиса эффективного регулирования (BRDO) в Facebook, следующим этапом будет согласование регионального распределения радиочастот и предоставление на рассмотрение и утверждение на государственном уровне.

"Мы продолжаем работу над уменьшением цифрового разрыва и ожидаем, что уже в течение 1,5 года операторы смогут развить сети, чтобы они обеспечивали доступ к 4G почти для 100% населения Украины, независимо от места проживания", - отмечает BRDO.

Как сообщалось, ранее НКРСИ предложила "Киевстару" и "Интертелекому" сдать "излишек" радиочастот в полосе 900 МГц.

"Киевстар" готов сдать до 86 МГц частот, но не согласен "делить все поровну".

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" считает необходимым создание для операторов паритетных условий в отношении ранее используемых в других целях низких частот, а в компании lifecell заявляют, что в условиях внедрения новой технологии руководствоваться терминологией "нагрузка на абонента" не совсем корректно и настаивают на равных долях спектра.

Ранее президент Владимир Зеленский постановил до августа высвободить "цифровой дивиденд", до октября – устранить дефрагментацию на 824-960 МГц для внедрения 3G и 4G.

Теги: #киевстар #lifecell #vodafone #радиочастоты
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