Нацсовет по телерадиовещанию хочет получить право применять ограничительные санкции без проведения проверок

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания хочет получить право применять ограничительные санкции без проведения проверок.

"Будем обращаться в Верховную Раду, чтобы нам расширили полномочия, по крайней мере, в такое сложное для Украины время", - сказал на внеплановом заседании Нацсовета замглавы регулятора Уляна Фещук во вторник.

По ее словам, Нацсовет планирует обратиться в Верховную Раду Украины о внесении изменений в законодательство с целью увеличения полномочий Национального совета, в частности, с целью защиты информационного пространства Украины от действий недобросовестных вещателей.

"Нацсовет должен получить право применять ограничительные санкции без проведения проверок. А также получить право приостанавливать или аннулировать лицензию в случаях: отрицания территориальной целостности Украины; пропаганды органов государства-агрессора; разжигания вражды, использования языка вражды и в случае распространения фейковых новостей", - написал в свою очередь член Нацсовета Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

Нацсовет также решил создать рабочую группу по вопросам защиты информационного пространства с участием Службы безопасности Украины, Нацагентство противодействия коррупции, Нацбанка, Министерства внутренних дел Мининформполитики и других органов государственной власти.

Как сообщалось, Нацсовет проведет внеплановую проверку NewsOne и в случае доказательств нарушения закона планирует обратиться в суд об аннулировании лицензии телеканала.