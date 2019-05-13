Телеком

17:15 13.05.2019

ЕС с 15 мая ограничивает предельную стоимость внутрисоюзного роуминга

2 мин читать
ЕС с 15 мая ограничивает предельную стоимость внутрисоюзного роуминга

С 15 мая в Евросоюзе устанавливаются предельные тарифы внутрисоюзного телефонного роуминга: европейскому потребителю звонок в другую страну ЕС обойдется не дороже 19 евроцентов в минуту (плюс НДС), а СМС- сообщение - 6 центов.

"Вслед за отменой платы за роуминг с июня 2017 года эти новые ценовые ограничения на международные звонки и СМС являются частью капитальной реформы правил рынка телекоммуникаций в масштабе всего ЕС в сторону усиления координации электронных коммуникаций и повышения роли органа европейских регуляторов (BEREC)", - отмечается в коммюнике Еврокомиссии, распространенном в понедельник.

Новые правила направлены против большого разброса цен между странами ЕС. В среднем стандартная цена звонка с фиксированного или мобильного телефона в другую страну ЕС была втрое выше стандартной цены внутреннего звонка, а стандартная цена СМС-сообщения за границу внутри ЕС вдвое выше, чем внутри одной страны. В некоторых случаях стандартная цена международного звонка внутри ЕС могла быть до десяти раз выше, чем внутри страны.

Недавнее исследование агентства Eurobarometer показывает, что четверо из десяти респондентов (42%) в течение месяца общались по телефону с кем-то в другой стране ЕС.

Потолки цен будут с 15 мая применяться во всех 28 странах ЕС, а также в Норвегии, Исландии и Лихтенштейне. Но действовать они будут только для физических лиц, потому как некоторые провайдеры имеют особые договоры со своими корпоративными клиентами.

Новые правила, как отмечается в коммюнике ЕК, "откроют путь инвестициям в высокоскоростную связь и будут способствовать плавному внедрению мобильной связи пятого поколения (5G) в ЕС".

Теги: #связь #ес #роуминг #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:45 13.05.2019
Совет ЕС продлил мандат Консультативной миссии в Украине до 31 мая 2021г

Совет ЕС продлил мандат Консультативной миссии в Украине до 31 мая 2021г

14:39 13.05.2019
Еврокомиссия оштрафовала AB InBev на 200 млн евро за нарушение правил конкуренции

Еврокомиссия оштрафовала AB InBev на 200 млн евро за нарушение правил конкуренции

08:08 13.05.2019
ЕС и шесть стран-партнеров, в том числе и Украина, отмечают 10-летие Восточного партнерства

ЕС и шесть стран-партнеров, в том числе и Украина, отмечают 10-летие Восточного партнерства

00:10 13.05.2019
Главы МИД ЕС обсудят Украину с Россией, проблему СВПД

Главы МИД ЕС обсудят Украину с Россией, проблему СВПД

15:42 11.05.2019
"Укртранснафта" возобновила транзит нефти в Европу

"Укртранснафта" возобновила транзит нефти в Европу

12:10 11.05.2019
"Киевстар" считает свои региональные тарифы обоснованными

"Киевстар" считает свои региональные тарифы обоснованными

18:43 10.05.2019
В Минске ожидают восстановления транзита российской нефти в направлении Украины не ранее 13-14 мая

В Минске ожидают восстановления транзита российской нефти в направлении Украины не ранее 13-14 мая

01:44 10.05.2019
Туск в конце мая проведет саммит ЕС по кадровым вопросам

Туск в конце мая проведет саммит ЕС по кадровым вопросам

16:12 09.05.2019
Лидеры ЕС приняли на саммите декларацию с обязательствами по будущему союза

Лидеры ЕС приняли на саммите декларацию с обязательствами по будущему союза

15:42 08.05.2019
Главы МИД стран ЕС на заседании 13 мая могут обсудить решение о выдаче паспортов РФ в ОРДЛО

Главы МИД стран ЕС на заседании 13 мая могут обсудить решение о выдаче паспортов РФ в ОРДЛО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по теле- и радиовещанию - указ

Председатель Нацсовета по теле- и радиовещанию Артеменко заявил о решении подать в отставку

Суркисы намерены подать иск к Порошенко в Англии – Коломойский

Телеканал иновещания UATV начал трансляцию в Турции

Доменом Liqpay.сom воспользовались для рекламы Зеленского - пресс-служба ПриватБанка

ПОСЛЕДНЕЕ

Объекты Концерна РРТ в Донецкой области могут быть частично отключены от энергоснабжения за долги

Нацсовет по телерадиовещанию не смог провести заседание после увольнения главы

lifecell просит суд заставить АМКУ пересмотреть касающееся региональных тарифов "Киевстар" и "Vodafone Украина" решение

"Киевстар" перечислил средства на закупку медоборудования для Национального Института Рака

Новым финдиректором Telecom Italia станет Джованни Ронка из UniCredit

"Лаборатория Касперского" купила почти 30% разработчика софта "МойОфис"

Huawei, China Telecom и AzerTelecom вложат $140 млн в создание азиатско-европейского телеком-коридора

Киберполиция закрыла пиратский онлайн-кинотеатр Kinogo и еще 3 аналогичных ресурса

Порошенко уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по теле- и радиовещанию - указ

Председатель Нацсовета по теле- и радиовещанию Артеменко заявил о решении подать в отставку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА