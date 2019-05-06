Телеком

14:20 06.05.2019

Киберполиция закрыла пиратский онлайн-кинотеатр Kinogo и еще 3 аналогичных ресурса

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Киберполиция закрыла пиратский онлайн-кинотеатр Kinogo и еще 3 аналогичных ресурса

Работники департамента Киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции, под руководством Генеральной прокуратуры, прекратили деятельность четырех пиратских интернет-ресурсов: kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top и kino-hd.top.

Как сообщается на сайте Киберполиции, ежедневно эти сайты насчитывали более 100 тыс. просмотров, а сайт Kinogo является одним из самых известных пиратских ресурсов в поисковых системах сети интернет.

"Ежемесячно за рекламу на пиратских онлайн-кинотеатрах злоумышленники получали несколько тысяч долларов, которые распределяли между собой. Один из сообщников - действующий сотрудник фискальной службы Украины", - отмечается в сообщении.

Киберполиция провела обыски по месту жительства злоумышленников и в одном из региональных управлений ГФС. По результатам обысков правоохранители изъяли и направили на экспертизу технику, с помощью которой осуществлялась деятельность пиратских веб-ресурсов.

Работа всех четырех пиратских ресурсов прекращена.

По данным Киберполиции к администрированию и продвижению этих пиратских ресурсов были причастны двое братьев из Днепропетровской области 38-ми и 32-лет.

"Для охвата более широкой аудитории, они распространяли информацию о деятельности своих ресурсов в социальных сетях, создавая соответствующие публичные группы",- говорится в сообщении правоохранителей.

Сообщникам грозит штраф или лишение свободы до шести лет.

Как сообщалось, 8 апреля Киберполиция начала всеукраинскую операцию "Пират", направленную на противодействие пиратству в Украине.

Теги: #интернет #киберполиция #пиратство
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