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15:05 19.03.2019

Xiaomi получила $2 млрд прибыли в 2018г благодаря активному росту выручки

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Xiaomi получила $2 млрд прибыли в 2018г благодаря активному росту выручки

 Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. зафиксировал чистую прибыль по итогам 2018 года и увеличил выручку во всех сегментах бизнеса.

Как говорится в отчетности компании, ее чистая прибыль в прошлом году составила 13,48 млрд юаней ($2,01 млрд). В 2017 году она получила убыток в размере 43,89 млрд юаней.

Годовая выручка Xiaomi подскочила на 52,6%, до 174,92 млрд юаней.

В подразделении по производству смартфонов выручка увеличилась на 41,3%, до 113,8 млрд юаней. По данным IDC, Xiaomi в прошлом году увеличила поставки смартфонов в мире на 29,8%, тогда как совокупный рынок смартфонов сократился на 4,1%.

В сегменте "интернета вещей" и различной электроники компания увеличила выручку на 86,9%, до 43,8 млрд юаней. В частности, Xiaomi повысила продажи телевизоров на 225%, до 8,4 млн единиц, и представила собственную модель кондиционера и стиральной машины.

Выручка в сфере интернет-услуг подскочила на 61,2%, до 16 млрд юаней, выручка от рекламы повысилась на 79,9%, до 10,1 млрд юаней.

За пределами Китая компания увеличила продажи на 118%, до 70 млрд юаней. Таким образом, за рубежом Xiaomi получила 40% совокупной выручки против 28% в 2017 году.

В Индии Xiaomi является самой популярной маркой смартфонов на протяжении уже шести кварталов подряд, по данным Canalys. В Индонезии компания заняла второе место в прошлом году, в Западной Европе - четвертое, увеличив продажи на 415%.

Xiaomi разместила свои акции на бирже в Гонконге в начале июля прошлого года. С тех пор ее капитализация снизилась на 28%. Во вторник акции Xiaomi подорожали на 2,5%.

Xiaomi, основанная в 2010 году, входит в четверку крупнейших производителей смартфонов в мире. Компания также производит, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и "умные" велосипеды, а также пароварки, тестеры воды и другую технику.

Теги: #xiaomi
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