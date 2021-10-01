Пять украинских банков запустили бесконтактную оплату часами Mi Smart Band 6 NFC для держателей карт Mastercard

Государственные ПриватБанк и Ощадбанк, банк "Восток" и Альфа Банк (все – Киев) и виртуальный monobank запустили для держателей карточки Mastercard возможность бесконтактной оплаты посредством часов Mi Smart Band 6 при помощи чипа NFC, говорится в совместном пресс-релизе Xiaomi и Mastercard.

Согласно ему, для активизации оплаты часами необходимо загрузить на телефон приложение Xiaomi Wear, внести туда данные карточки Mastercard и подтвердить авторизацию через SMS-сообщения для завершения активации.

"Каждая оплата надежно защищена благодаря диджитал-платформе Mastercard, которая обеспечивает токенизацию и шифрование карточных данных при оплате", – процитировала пресс-служба вице-президента по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове Юрия Батхина.

Как сообщалось, в июле ПриватБанк и Ощадбанк запустили аналогичную возможность для держателей своих карточек Mastercard, а Укргазбанк в сентябре - для держателей карточек Visa.