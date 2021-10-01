Телеком

17:31 01.10.2021

Пять украинских банков запустили бесконтактную оплату часами Mi Smart Band 6 NFC для держателей карт Mastercard

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Пять украинских банков запустили бесконтактную оплату часами Mi Smart Band 6 NFC для держателей карт Mastercard

Государственные ПриватБанк и Ощадбанк, банк "Восток" и Альфа Банк (все – Киев) и виртуальный monobank запустили для держателей карточки Mastercard возможность бесконтактной оплаты посредством часов Mi Smart Band 6 при помощи чипа NFC, говорится в совместном пресс-релизе Xiaomi и Mastercard.

Согласно ему, для активизации оплаты часами необходимо загрузить на телефон приложение Xiaomi Wear, внести туда данные карточки Mastercard и подтвердить авторизацию через SMS-сообщения для завершения активации.

"Каждая оплата надежно защищена благодаря диджитал-платформе Mastercard, которая обеспечивает токенизацию и шифрование карточных данных при оплате", – процитировала пресс-служба вице-президента по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове Юрия Батхина. 

Как сообщалось, в июле ПриватБанк и Ощадбанк запустили аналогичную возможность для держателей своих карточек Mastercard, а Укргазбанк в сентябре - для держателей карточек Visa. 

Теги: #оплата #mastercard #xiaomi
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