Экономика

10:22 21.05.2020

Xiaomi увеличила выручку на 13,6% в I квартале

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Xiaomi увеличила выручку на 13,6% в I квартале

Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. увеличил выручку в первом квартале на 13,6% относительно того же периода прошлого года - до 49,7 млрд юаней (около $7 млрд), сообщается в пресс-релизе компании.

Аналитики прогнозировали в среднем выручку на уровне $6,7 млрд, сообщает CNBC.

Повышению выручки способствовал рост продаж телефонов - до 29,2 млн против 27,9 млн годом ранее, в том числе дорогостоящих моделей с поддержкой сетей связи нового поколения 5G. В том числе доходы от зарубежных рынков подскочили на 47,8% и достигли 24,8 млрд юаней.

Средняя цена реализации телефонов выросла до 1038 юаней с 968,3 юаня в первом квартале 2019 года.

Валовая прибыль Xiaomi в минувшем квартале увеличилась на 44,9% - до 7,56 млрд юаней, скорректированная чистая прибыль выросла на 10,6% - до 2,3 млрд юаней.

Расходы на НИОКР составили в минувшем квартале 1,9 млрд юаней, что на 13,4% выше показателя годом ранее.

Xiaomi основана в 2010 году. Компания производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и "умные" велосипеды, а также пароварки и тестеры воды.

Котировки акций Xiaomi на торгах в Гонконге в четверг снизились на 1,3%. С начала текущего года капитализация компании увеличилась примерно на 17%.

Теги: #финрезультат #xiaomi
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