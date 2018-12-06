"Часопис" совместно с rent24 расширят сеть коворкингов в Центральной и Восточной Европе

Креативное пространство-коворкинга "Часопис" (Киев) совместно с международным провайдером коворкинговых и коливинговых услуг rent24 создадут новое предприятие с целью расширения сети коворкингов в Украине, а также в странах Центральной и Восточной Европы.

"Вместе с rent24 мы построим сеть коворкинговых и коливинговых пространств топ-уровня в регионе Центральной и Восточной Европы. Мы будем расти быстро – как органически, так и, поглощая другие компании в Украине, и других странах региона", – сообщил СЕО "Часопис Европа" Руслан Кавацюк.

По словам СЕО и основателя rent24 Роберта Буквича, сотрудничество с "Часопис" станет основой для дальнейшей экспансии rent24 в регионе, а также позволит внедрить концепцию коливинга в Украине.

Согласно сообщению на сайте "Часопис", украинская команда продолжит возглавлять общую компанию, а резиденты коворкинга получат доступ к пространствам сети rent24.

"Команда "Часопыса" продолжает возглавлять общую компанию, предоставляя свою экспертизу и знание рынков в рамках партнертсва. Резиденты существующих пяти пространств в Украине получат доступ к всемирной сети rent24 с более чем пятью локациями на трех континентах (Европа, Азия и Северная Америка)", – говорится в сообщении.

"Часопис" – группа креативных, коворкинговых и образовательных пространств. Первая локация была открыта на ул. Льва Толстого, 3 в Киеве в 2012 году. По состоянию на декабрь-2018 в компании 5 локаций в Украине: креативное пространство "Часопис", коворкинг "Часопис", учебный центр Chasopys Eduspace, коворкинг Chasopys UNIT (все – Киев), локация в Business Hub (Львов).

Rent24 – международный коворкинговый и коливинговый провайдер. Компания располагает более чем 55 локациями в Европе, Азии и Северной Америке, в частности ресторанами и фитнес-центрами. В августе-2018 компания запустила ICO для блокчейн-платформы Primary.