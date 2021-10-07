Экономика

09:58 07.10.2021

Киевский рынок коворкингов в 2021 г. расширится на 20 тыс. кв.м – CBRE Ukraine

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Киевский рынок коворкингов в 2021 г. расширится на 20 тыс. кв.м – CBRE Ukraine

Столичный рынок коворкингов расширится на 20 тыс. кв. м по итогам 2021 года.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе CBRE Ukraine со ссылкой на проведенные исследования, в Киеве в течение января-июня 2021 года было открыто три новых коворкинга общей площадью 3,7 тыс. кв. м, в течение второго полугодия ожидается открытие еще четырех общей площадью 17,6 тыс. кв. м.

К концу 2021 года ожидается открытие Creative Quarter на ул.Большая Васильковская, 139 (8 тыс. кв. м), Regus в БЦ LUWR (3,6 тыс. кв. м), GNRTR Lounge & Offices (3 тыс. кв. м) и расширение Creative States of Arsenal (3 тыс. кв. м).

Теги: #коворкинг #cbre
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