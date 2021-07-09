Медицинские коворкинги находятся в более выигрышной позиции с точки зрения налогообложения, чем частные клиники – мнение

Медицинские коворкинги находятся в более выигрышной позиции с точки зрения налогообложения, чем многопрофильные частные клиники, считает главный операционный директор сети Вадим Шекман.

"Мы видим достаточно парадоксальную ситуацию, что государство поставило нас по сравнению с ними (медицинскими коворкингами - ИФ) в более уязвимую позицию, с точки зрения, налогообложения, поскольку мы белая компания и мы платим все налоги. Но какие-то физлица-предприниматели, которые платят значительно меньше налогов, таким образом, могут оставить себе больше денег", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем, Шекман отметил ряд вопросов к медицинским коворкингам, объединяющим врачей-ФОП. В частности, по его мнению, в медковоркингах не решен вопрос ответственности перед пациентом.

"Мы в состоянии оказывать больший спектр услуг, поскольку мы все-таки единая система. Мы лучше оцениваем уровень квалификации врачей, которые работают у нас. У нас есть, куда пожаловаться, но если вы работаете с ФОПом, то вы пожалуетесь человеку, на которого вы собираетесь жаловаться. Плюс мы все-таки продумываем маршруты пациента, графики приема врачей. В системе коворкинга, это более хаотично и только на ответственности пациента", - сказал он.

Шекман считает, что "модель коворкингов будет существовать, но мы можем быть эффективнее".

"Мы сейчас открываем очень много хирургических клиник, но пациент не знает и не может оценить, на каком оборудовании они работают, как это оборудование дезинфицируется, насколько оно современное, но разница есть, и она большая. И в таких компаниях как наша, за этим следят, а следят ли за этим в коворкингах, неизвестно", - сказал он.