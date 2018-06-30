Телеком

09:58 30.06.2018

"Vodafone Украина" запустит 4G-связь в диапазоне 1800Мгц в 10 областях

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"Vodafone Украина" запустит 4G-связь в диапазоне 1800Мгц в 10 областях

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" с 1 июля запустит высокоскоростной мобильный интернет по технологии 4G (LTE) в диапазоне 1800 МГц в 10 областях, сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" руководитель операторского отдела по связям с общественностью этой компании Виктория Рубан.

"Положением на 1 июля всем троим операторам выдадут разрешения на одинаковое кол-во базовых станций (на частоте 1800МГц - ИФ) - по 1600. Кто-то рассредоточивает их по Украине, чтобы заявить побольше "покрытых населенных пунктов". Мы же концентрируемся на самых больших городах в 10 областях, чтобы сразу обеспечить достойное покрытие. Дальше, по мере выдачи разрешений, будем расширять географию", - отметила она.

В.Рубан уточнила, что 4G связь на частоте 1800 МГц получат жители порядка 50 населенных пунктов в следующих областях: Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Херсонской.

Как сообщалось, lifecell 1 июля запустит высокоскоростной мобильный интернет по технологии 4,5G (LTE Advanced Pro) в диапазоне 1800 МГц в 232 населенных пунктах Украины.

"Киевстар" с 1 июля запустит высокоскоростной мобильный интернет по технологии 4G (LTE) в диапазоне 1800 МГц в Киеве, и далее с интервалами в два дня - в Одессе, Львове и других регионах.

Теги: #связь #vodafone #4g
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