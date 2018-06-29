Телеком

23:10 29.06.2018

"Киевстар" запустит 4G-связь в диапазоне 1800Мгц в Киеве с 1июля, в Одессе с 3 июля, во Львове с 5 июля

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"Киевстар" запустит 4G-связь в диапазоне 1800Мгц в Киеве с 1июля, в Одессе с 3 июля, во Львове с 5 июля

Мобильный оператор компания "Киевстар" с 1 июля запустит высокоскоростной мобильный интернет по технологии 4G (LTE) в диапазоне 1800 Мгц в Киеве, и далее с интервалами в два дня - в Одессе, Львове и других регионах, заявил журналистам на встрече во Львове президент компании Петр Чернышов.

"С первого июля мы запускаем 4G в диапазоне 1800, это дополнительные частоты, которые сделают ковровое покрытие. Наши конкуренты хотят красиво объявить, что они запускают сразу и везде. У нас другая стратегия: мы хотим, чтобы все хорошо работало, поэтому сначала запускаем в Киеве - это очень много базовых станций. И мы хотим, чтобы у нас было два дня, чтобы проверить, как оно работает. И если все хорошо работает, тогда 3 июля мы запускаем в Одессе и курортах, а 5 июля - во Львове и окрестностях", - заявил он.

П.Чернышов также отметил, что в случае, если что-то будет работать не идеально - компания планирует переносить даты последующих запусков до устранения неполадок.

В то же время, президент оператора подчеркнул, что никаких проблем у "Киевстара" с Генштабом или получением согласованных документов нет.

Как сообщалось, lifecell 1 июля запустит высокоскоростной мобильный интернет по технологии 4,5G (LTE Advanced Pro) в диапазоне 1800 Мгц в 232 населенных пунктах Украины.

Теги: #4g #киевстар #запуск
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