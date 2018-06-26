lifecell запустит с 1 июля 4,5G-связь в диапазоне 1800Мгц в 232 населенных пунктах Украины

Мобильный оператор lifecell 1 июля запустит высокоскоростной мобильный интернет по технологии 4,5G (LTE Advanced Pro) в диапазоне 1800 Мгц в 232 населенных пунктах Украины.

"С 1 июля наша лицензия начинает работать. Мы готовы представлять услуги в 4,5G в 232 населенных пунктах Украины", - сообщил директор мобильной сети lifecell Махмут Ерюретен в ходе пресс-конференции во вторник в Киеве, уточнив, что до конца года компания намерена охватить 15 млн населения страны данной услугой.

По его словам, компания вводит в эксплуатацию новые базовые станции для предоставления таких услуг.

"Объем передаваемой информации будет более мощным. Эти станции построила наша команда инженеров", - добавил он.

Как уточнил главный исполнительный директор lifecell Исмет Языджи, данный стандарт связи будет представлен в 17 областях Украины.

По словам М.Ерюретена, инвестиции компании в запуск 4,5G составили $45 млн. К концу года планируется вложить еще $40 млн.

Параллельно с запуском нового стандарта интернет-услуг компания в сотрудничестве с General Mobile выведет на рынок два смартфона.

"Мне очень приятно, что мы входим на рынок Украины совместно с lifecell. Уже в 33 странах мы вместе смогли ввести эру 4G", - сказал глава правления General Mobile Себахаттин Яман.

По его словам, General Mobile заходит на рынок Украины эксклюзивно с lifecell.

"Телефоны можно будет купить в больших магазинах, а также в ряде розничных магазинов, однако пока не скажу, в каких именно", - сказал С.Яман.

Он сообщил о планах продать телефоны для 100 тыс. пользователей и увеличить этот показатель до 1 млн к концу 2019 года".