"Ливерпуль" сыграет с "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА

Испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" попали в одну пару в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА по итогам жеребьевки, прошедшей в пятницу в швейцарском Ньоне.

Другие пары выглядят следующим образом: "Манчестер Сити" (Англия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Порту" (Португалия) – "Челси" (Англия), "Бавария" (Германия) – "Пари Сен-Жермен" (Франция).

Между тем, состоялась и жеребьевка полуфинальной стадии: победитель пары "Реал" – "Ливерпуль" сыграет с победителем пары "Порту" – "Челси", а победитель пары "Бавария" – ПСЖ – с победителем пары "Манчестер Сити" – "Боруссия".

Финал турнира пройдет 29 мая в Стамбуле.