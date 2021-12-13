Спорт

16:12 13.12.2021

Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА проведут заново из-за технической ошибки

1 мин читать
Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА проведут заново из-за технической ошибки

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, прошедшей в понедельник в Ньоне, сообщает пресс-служба организации.

В этот же день пройдет новая жеребьевка.

Отмечается, что по ходу церемонии, произошла техническая ошибка. Какая именно, не уточняется, однако в ходе прямой трансляции можно было увидеть следующее: когда определялся соперник испанского "Вильярреала", вытащили шар с названием английской команды "Манчестер Юнайтед". Обе команды на групповой стадии представляли один квартет, а потому регламент не предусматривал возможность их встречи в первой стадии плей-офф.

В результате пришлось вытаскивать новый шар и соперником "Вильярреала" стал уже "Манчестер Сити", а МЮ сыграет с французским клубом "Пари Сен-Жермен".

Между тем, по сообщению ряда СМИ, шара с "Манчестер Юнайтед" не было в корзине с возможными соперниками испанского "Атлетико", что делает результаты жеребьевки необъективными. В соперники "Атлетико" досталась "Бавария".

Теги: #жеребьевка #лч
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:00 03.11.2021
"Шахтер" в гостях минимально уступил мадридскому "Реалу" в четвертом матче группы Лиги чемпионов

"Шахтер" в гостях минимально уступил мадридскому "Реалу" в четвертом матче группы Лиги чемпионов

22:31 20.10.2021
"Динамо" на выезде минимально проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов

"Динамо" на выезде минимально проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов

23:56 19.10.2021
"Шахтер" разгромно уступил мадридскому "Реалу" 0:5 в третьем матче группы Лиги чемпионов

"Шахтер" разгромно уступил мадридскому "Реалу" 0:5 в третьем матче группы Лиги чемпионов

00:22 30.09.2021
"Динамо" разгромно проиграло на выезде "Баварии" во втором матче группы Лиги чемпионов

"Динамо" разгромно проиграло на выезде "Баварии" во втором матче группы Лиги чемпионов

13:29 15.09.2021
Президент "Наполи" готов вложить 10 млрд евро в новый турнир вместо ЛЧ и ЛЕ

Президент "Наполи" готов вложить 10 млрд евро в новый турнир вместо ЛЧ и ЛЕ

23:58 14.09.2021
"Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" в первом матче группы Лиги чемпионов

"Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" в первом матче группы Лиги чемпионов

19:10 26.08.2021
"Динамо" и "Шахтер" получили соперников в групповом этапе Лиги чемпионов

"Динамо" и "Шахтер" получили соперников в групповом этапе Лиги чемпионов

00:10 18.08.2021
"Шахтер" обыграл "Монако" со счетом 1:0 в первом матче плей-офф

"Шахтер" обыграл "Монако" со счетом 1:0 в первом матче плей-офф

15:16 19.03.2021
"Ливерпуль" сыграет с "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА

"Ливерпуль" сыграет с "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА

11:48 18.02.2021
Прогноз на матч Лиги Европы «Маккаби» - «Шахтер»

Прогноз на матч Лиги Европы «Маккаби» - «Шахтер»

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина завоевала первое золото на Чемпионате мира по тяжелой атлетике в Узбекистане

Месси обошел Пеле по числу голов в карьере

Терехов и Каллен обсудили возможность Харькова принимать Суперкубок УЕФА

Украина сыграет с Шотландией первый матч play-off за путевку на ЧМ по футболу

Семь хоккейных клубов организуют новый чемпионат Украины из-за действий главы Федерации – президент ХК "Донбасс"

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина завоевала первое золото на Чемпионате мира по тяжелой атлетике в Узбекистане

Украина завоевала первые медали на Чемпионате мира по тяжелой атлетике

Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году – Зеленсккий

Франция не собирается бойкотировать Олимпиаду в Пекине - министр

Волейбольный клуб "Эпицентр-Подоляны" вышел в 1/8 европейского Кубка Вызова

"Динамо" проиграло "Бенфике" в последнем туре Лиги чемпионов

Джонсон объявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр

Месси обошел Пеле по числу голов в карьере

США могут на неделе объявить о дипломатическом бойкоте пекинской Олимпиады

Терехов и Каллен обсудили возможность Харькова принимать Суперкубок УЕФА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА